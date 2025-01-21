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21/01/2025

綠營對台美關係前景太樂觀

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  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。


    台灣熱話

    本欄每周二更新

Photo: 圖片由作者提供

　　特朗普的狂人性格，未上台就引起全球警惕，紛紛或明或暗作出兩手準備。台灣的民進黨當局則是相對淡定，認為仍可維持拜登執政時雙方的「堅若磐石」關係，但是島內不少輿論認為，賴清德的「國安」團隊看法太過樂觀。

 

　　特朗普第一任期當選後，和蔡英文通話被綠營大做文章，但今次賴清德並未能搭上線。反而是國家主席習近平17日和特朗普通話，明白告知「台灣問題事關中國國家主權和領土完整，希望美方務必慎重處理」。中方表明台灣問題是中國內政，也是中美關係的變數，要改善兩國關係，美方必須慎重看待台灣問題。

 

代表賴清德參加特朗普就職典禮的韓國瑜，未能進入會場觀禮。

 

　　特朗普隨即在社交媒體發文回應，期望兩國能共同解決許多問題，並立即開始著手。特朗普過去曾多次公開表示，美中聯手能解決世界上很多問題。他更向執政團隊顧問表示，上任後計劃100日內到大陸訪問。從這次中美元首通話可以看出，台灣作為「棋子」的「用法」將會改變。也就是從拜登時期的以幫助或煽動台灣，作為打擊北京的籌碼，轉變為美方要壓制民進黨當局，作為加強兩國在其他領域合作的工具。

 

　　特朗普的狂人性格讓他行事不可預測，但台灣在應對上，目前仍看不出具體作為，不像北京早就為因應可能出現貿易戰進一步升級，出台多項措施。同樣，美國的盟友也開始買保險，澳洲很早就和北京改善關係，讓之前被禁的龍蝦、紅酒恢復銷往大陸；美國最親密盟友英國亦改變過往對華強硬態度，派出財政大臣李韻晴(Rachel Reeves)到北京訪問，要發展「連貫、持久、相互尊重」的英中關係；日本除了派外相岩屋毅訪華外，首相石破茂開始調整「親美遠中」政策，並稱要盡快訪中。

 

　　就連一向不理會國際批評、持續15個月向哈馬斯發動攻擊的以色列，在拜登臨別秋波之際煽風點火、加碼出售80億美元軍火下，竟然選擇停火，顯然就是給特朗普上任做人情。

 

　　特朗普和他的團隊上任前多次針對台灣發言，都是語帶威脅。像是特朗普批評台灣搶走美國芯片生意，要求將軍費提升到佔GDP的5%；甚至新任國防部政策次長柯伯吉(Elbridge Colby)多次公開主張萬一大陸武統台灣，美軍應該立即炸毀台積電(TSMC)的晶圓廠，顯見美國新政府對台政策有別於前朝。

 

台灣輿論認為，民進黨當局並未就特朗普上台做好因應措施。（Truth Social圖片）

 

　　更遑論特朗普公開表示，要武力奪取格陵蘭和巴拿馬運河，在在顯示美國為了自身利益，不會再顧及國際秩序和道義。國際上不少輿論認為，如果特朗普真的採取行動後，北京以武力收回台灣，將讓美國的盟友根本沒有立場批評和援助。

 

　　在新的國際情勢下，賴清德推動「台獨」的想法固然不會改變，但可以預期特朗普為兌現任內不會有戰爭的承諾，將會對民進黨當局施壓，拜登時期的「依美謀獨」亦成絕響，或許反而會為降到冰點的兩岸關係帶來一線曙光。

 

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