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23/01/2025

蛇年2025生肖運勢︱屬兔升職加薪，屬馬特別光采但小心桃花劫，屬羊要保持樂觀，屬虎福星高宜照提防暗湧

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    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

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    本欄逢周四更新

　　今期談屬兔、屬馬、屬羊及屬虎的朋友於蛇年的生肖運程。

 

 

　　兔仔出名精靈，肖兔者常常求變，講求情趣，有時對現實不大理會，蛇年則有較「貼地」的工作表現，「祿勳」星加祿添勳，因此容易得管理層賞識，升職加薪。這顆星是打工仔的大吉星，在古時代表朝廷俸祿，因此必然是正財，對在政府或公共機構工作的人非常有利。

 

　　但兔仔同時亦是充滿情緒的生肖，今年凶星會彰顯陰暗的情緒。「吊客」令人鬱郁，動軏難眠，所以有負能量的人和事，盡量避開。探喪問病，可免則免，替朋友分憂，也要適可而止。「災煞」、「天狗」帶來災害和意外，今年要多捐血，救人救己。

 

 

　　馬仔蛇年滿天吉曜，人也光彩奪目。最光亮的是「太陽」，這中天主星其實很切合馬的個性：熱情、開放、堅強、慷慨。肖馬的人一進場，有駿馬之姿，一向都是眾人焦點，今年更加亮麗。

 

　　「天空」「文昌」「天廚」加強馬仔在多方面的才藝，誘發創新思維，文采流動、後采星弛。醉心廚藝的馬仔會獲賞識，就算自己不下廚，也能遍賞美食、口福不淺。

 

　　由於馬仔今年異常吸睛，會吸引不少異性青睞。

 

　　「桃花」「咸池」帶來魅力和誘惑，此中交往，有情有慾，但打包送上的有「晦氣」和「年煞」，小心桃花劫。

 

 

　　與馬相比，羊較落寞，今年可能事倍功半、動輒得咎。情緒有時比較負面，「地喪」指有遠親或朋友可能得重病或離世，令羊仔觸景傷情、傷心落淚。「月煞」星又推波助瀾，令人更多愁善感。「豹尾」、「飛簾」乃是非星，小心當自己「烏吓烏吓」時，無意中得罪人也不知道。

 

　　可幸羊咩本身善良可愛，平日又廣結結善緣，雖然有上述障礙，但巳午未（蛇馬羊）合而化火，可以溫暖羊咩的弱小心靈，小綿羊只要提醒自己保持樂觀心態，自能安渡蛇年。

 

 

　　老虎今年三星拱照，分別在聲勢、福氣和貴人助力方面皆有升呢，可以昂首闊步，神氣地過蛇年了。

 

　　因有「天德」星加持，貴人運非常亨通，尤其是男性貴人，助力強大，老虎在重要時刻，會有人扶牠一把。獲這星照住的老虎，平日也喜歡助人，有使命感，雖然偶爾吃虧，但今年中正jackpot，會有意外的機遇。加上今年又逢「福星」高照，無論是物質或精神生活，皆頗富足，還有「八座」來添熱鬧，它是一顆傾向行動的吉星，令人在人際關係方面有親和力、吸引力。

 

　　凶星有「劫煞」、「捲舌」、「絞煞」、「六害」，都與是非災劫有關，由於虎與蛇相刑，所以可能躺著也中槍，尤其要小心與老闆和重要客戶的關係，可能有人從中作梗，老虎要低調、收歛虎威。

 

　　下期招呼猴、豬、龍、狗。

 

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