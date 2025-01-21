  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    貨幣攻略
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
快樂退休
陶冬天下政政經經市場最熱點我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道Bitcoin必學
關鍵字：退休 人民幣 通脹 年金 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 看透樓市 退休錦囊

21/01/2025

派利是——堅決唔派vs追住嚟派

#退休 #理財 #快樂退休 #利是 #新年
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。


    快樂退休

    每周更新

Photo: 圖片由作者提供

　　一年一度，又到要換新銀紙、入利是封、互相恭喜再派利是的日子。

 

　　派利是，本屬傳統習俗，人人會/應做，以前我以為係，但原來唔係。

 

派利是，是充滿暖流的傳統。

 

　　尤其出社會工作後，見證某幾位同事，過年前幾個月定必搶先申請大假，原因係唔想派利是，一於放到年初十後，人人早早開晒工再無氣氛互相恭喜時才出現，正牌孤寒鐸叔/嬸。

 

　　呢種人，一年咁做無人覺，但當年年係咁時，你話形象在低層同事眼中會如何呢？

 

　　另有一位更是離晒大譜，公開聲明：「我唔信亦唔支持呢類無謂習俗，實在多餘，請大家新年唔好恭喜我，就算你恭喜，我都無利是派。」 你話嘞，咁都做得出，人際關係又點可能會好？

 

有些cheap人竟可人人恭喜佢後，堅決不派利是，人緣差，純自己攞嚟。

 

　　講番自己又如何，80年代初結婚，就要派利是，睇住通脹，一邊升就一邊加。以前仲可以用5蚊大餅、10蚊及20蚊紙，好快，硬嘢已被人笑，於是，改10蚊起跳，一升就到20蚊及50蚊。

 

　　踏入2000年代，10蚊雞又唔掂了，一律20蚊開始，然後50、100，至今仍如是。

 

幾十年過去，我的利是，視乎親疏，由$2演變到$1000都有。

 

　　派利是的心態，也不停轉變。以前公司有幾百員工，若人人20蚊利是，真真頂唔順。於是策略是，凡你埋嚟恭喜我，我就派，否則，大家擦身而過也當無事發生。

 

　　不過，後來個人經濟開始改善，又漸漸體會到「施比受更有福」，開始主動向所有年輕同事派，無乜工作關係的20蚊，朝朝見的則50或100，總之，既然大家日日相處，就要開開心心。

 

　　直至2000年後，再進一步，就是凡新年出門前衫袋先塞滿20蚊利是，追住人派、通街派、你唔恭喜我都派，包括茶記阿姐、掃街阿叔阿嬸、商場洗廁所阿伯、便利店收銀員⋯⋯凡與我每日碰頭的，通有。

 

掃街阿姐、酒樓侍應及便利店職員，皆我追住派利是對象。

 

　　當然，替我理髮、照顧狗仔、抹車⋯⋯的，更一律50。

 

　　仔女又如何？畀咗超過30年100，今年大升水，決定加五倍，即今次新年向我拜年後，就大牛一張，哈哈哈，開心。

 

　　咁，全年最重手的，畀邊個？一共送出兩張金牛，第一封畀家中菲傭姐姐，佢已服務我家廿多年，由年輕做到中年，已是家人一樣，佢離鄉別井辛勤服務，當然要有賞。

 

　　另一隻金牛又如何？嘻嘻，畀冧完佢例必有「回報」的一生一世相伴甜心——老婆大人！

 

最大兩封利是封畀老婆大人及Sally姐姐，家中兩大支柱也！

 

　　年年派派派，愈派愈快樂！

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！ ► 即睇詳情

我要回應
更多快樂退休文章

你可能感興趣

#退休 #理財 #快樂退休 #利是 #新年
更多財智文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運飾物

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

中美之間有可能做成「大刁」嗎？

21/01/2025 11:42

大國博弈

高息定存 | 花旗3個月港元定存息加至4厘，信銀國際3.88...

20/01/2025 16:19

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk