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21/01/2025

奈良｜全球最大無印良品3月1日開業！不定期會有市集及跳蚤市場！MUJI新業態「本と喫茶」

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Text: Katty Wu

　　很多香港人都是無印的fans，雖然香港都有不少分店，但去日本玩的時候都忍不住會走去逛逛！目前全球最大的MUJI店舖是於2022年開業、面積約6,100平方米的「無印良品 廣島Alpark」，但這個No.1的位置很快會被「無印良品 Aeon Mall橿原」取代！

 

全球最大的MUJI店舖「無印良品 Aeon Mall橿原」會在3月1日開業。

 

　　將會成為全球最大的MUJI店舖「無印良品 Aeon Mall橿原」會在3月1日開業，面積約8,201平方米，自駕遊的話，由奈良站開車過去約40分鐘，由關西機場開車過去約50分鐘。店內會分為9個區域，展示無印不同的衣、食、住商品。入口的地方，更會不定期舉辦市集及跳蚤市場。

 

中央的地方設有一個用奈良縣產吉野杉製成的空間，光線透過天窗射入室內，大人及小朋友都可以在暖和的陽光下休息或玩耍。

 

　　新店內還有「Café&Meal MUJI」聯乘「橿原書店」的book cafe「本と喫茶」，店內約有10萬冊書籍，客人可以在購買之前邊享受美食邊睇書。Cafe除了供應以鄰近地區生產的食材製成的飯團及丼飯之外，還有即沖的咖啡、雪糕及日本茶，全部都可以外賣。

 

無印良品的新嘗試，將書店及餐廳融合成book cafe「本と喫茶」。

 

無印良品 Aeon Mall橿原

地址：奈良県橿原市新堂町189番-1外

 

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