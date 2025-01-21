六合彩新春金多寶：$1.88億史上最高獎金，2月2日大年初五攪珠，歷年最多次開出幸運號碼揭曉！

發財機會來了！農曆年有機會發新年財，馬會為慶祝新春佳節，送龍迎蛇，會有高達2.28億的新春大賞，包括賽馬多寶獎金及六合彩新春金多寶獎金，其中1.88億的六合彩金多寶，將會在2月2日大年初五攪珠。

每年六合彩新春金多寶都會吸引很多巿民一早排隊希望發個新年財。今年，六合彩新春金多寶攪珠，將會在2月2日（星期日），大年初五進行。馬會今年特設1.5億港元金多寶，若以$10一注獨中的話，估計頭獎可以高達$1.88億，是史上最高頭獎彩金，以及歷來最大規模的新春多寶獎金。新春金多寶獎券將於1月25日（星期六），年廿六晚上攪珠後開始發售。

根據馬會官方網站的資料提供，新春金多寶自1986年來，有一些號碼攪出次數特別多，大家不妨可以參巧找出自己的心水。

另一發財機會，是馬會於1月31日（星期五），年初三舉行的《農曆新年賽馬日》，更會動用更多儲備，若以$10一注獨中3T，估計彩金可達$1,800萬，而且當日亦會有四重彩及四連環合併彩池，會加入$280萬多寶金。把握機會買個好彩頭，祝大家好運！