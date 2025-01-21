終於可以見到「家姐」「細佬」喇！海洋公園大熊貓龍鳳胎將於2月16日公開亮相！

海洋公園一對港產大熊貓寶寶「家姐」、「細佬」，超級活潑可愛，我們這些粉絲，每日只可以隔住個mon看著牠們一天一天的長大。等了又等，足足等了百幾二百日，終於等到可以親眼見到牠們了！海洋公園剛剛在社交平台公布，「家姐」、「細佬」將會於2月16日，在「大熊貓之旅」正式見大家！

超級活潑可愛的港產大熊貓寶寶「家姐」、「細佬」。

有鳳眼的「家姐」。

賣萌的「細佬」。

香港海洋公園將會於2月15日舉行「大熊貓龍鳳胎寶寶亮相儀式」，而公眾則可以於2月16日在「大熊貓之旅」見到「家姐」、「細佬」，以及牠們的媽媽爸爸「盈盈」、「樂樂」！當然，可以順路去「香港賽馬會四川奇珍館」探「安安」、「可可」。未知道今次會不會有命名比賽，如果搞，我會建議用「家姐」、「細佬」，英文名叫「Sis」、「Bro」！

如果可以一次過見到「盈盈」、「家姐」、「細佬」一家三口就好了！

「盈盈」、「樂樂」、「家姐」、「細佬」將會在「大熊貓之旅」跟大家見面！