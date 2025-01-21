【FOCUS】侵侵啟新「權力遊戲」，影響力試水貨幣化

當地時間周一（20日）中午，特朗普正式就職美國第47任總統，美利堅能否迎來「黃金時代」暫時未知，但「權力遊戲」已然啟幕－－赦免「國會山莊」騷亂參與者；簽署多項行政命令；宣布國家能源及南部邊境緊急狀態；重新命名「墨西哥灣」……助興的，還有大上大落的Trump Meme幣以及總身家逾萬億美元的科技富豪。

赦免、退群、簽百項行政命令

揚言「只會在上任首日成為獨裁者」的特朗普，在重返白宮的第一天，再展驚世駭俗。首先是撤銷78項拜登的行政命令；赦免2021年1月6日衝擊國會山莊的1500名被告，並發布6項減刑令；暫緩執行TikTok「不賣就禁」禁令75天。

再度入主白宮大權在握，78歲的特朗普等了4年。(AP)

能源方面，宣布進入能源緊急狀態，提升石油及天然氣產量；撤銷電動車優惠政策，拯救傳統汽車業；停止租賃聯邦土地建風電廠；退出巴黎協定。邊境方面，頒布南部邊境緊急狀態，取消非法移民子女的出生公民權。

行政方面，終止聯邦政府DEI（多元、公平、包容）計劃，凍結聯邦文職人員招聘，終止遠程工作；命令司法部長審查所有執法機構的工作。國際方面，宣布退出世衛組織，將「墨西哥灣（Gulf of Mexico）」重新命名為「美國灣（Gulf of America）」。

關稅暫缺席，Deal Maker策略

悄然缺席的，是特朗普30分鐘就職演說中絕口不提的「烏克蘭」一詞，更遑論他曾經誇口的「24小時內調停俄烏戰爭」。同時，原本由兩大企業家領銜的政府效率部（DOGE），最新改由馬斯克唱獨角戲，因富商拉馬斯瓦米擬參選俄亥俄州州長，而馬斯克較早時已將削減聯邦預算「2萬億美元」的目標，下調至「1萬億美元的史詩般結果」。

總身家逾萬億美元的科技富豪，齊出席特朗普就職典禮。(AP)

至於特朗普去年11月宣稱的「對中國商品額外加徵10%關稅」亦無影，取而代之的是審查中國是否遵守了首階段貿易協議，以及與中國的永久性正常貿易關係。此舉如同他周一晚上稱，「計劃2月1日對加拿大和墨西哥進口商品徵收25%關稅」一樣，先擺出可談判、可合作的Deal Maker的友好姿態，一旦討價還價未能如願，就會儘其所能以關稅等工具脅迫他國。

短短兩天完成比特幣8年之旅

今次再度大權在握，78歲的侵侵等了4年。無論是表面的光榮與夢想，還是潛在的復仇和清算，從拜登在卸任前數分鐘先發制人赦免5位家人，以及跟特朗普積怨日久的朱克伯格（META執行長）終於站隊，都足顯權力的影響力無遠弗屆，拜登告別演說中關於「寡頭政治」的警告，陰雲似漸密布。

Trump Meme Coin漲幅最高逾10倍，稀釋後市值一度高達750億美元。

然而，相比美國總統，特朗普作為全球首位「加密總統」，身家躋身全球前30名首富之列，僅用了不到兩天。他在正式就職前三天（17日）傍晚揭盅的「唯一官方認證」的Trump Meme Coin，漲幅最高逾10倍，短短兩天就完成比特幣耗時8年才觸及的750億美元市值（以總發行量10億計的完全稀釋市值）。

毫無實際價值的Trump幣，憑空製造720億美元的紙面財富，與其說是虛幣世界荒謬，不如說是「權力遊戲」已進化至政客能將個人影響力貨幣化。拋開短期炒作，未來風吹草動押注的是侵侵所代表的保守派、MAGA的影響力。從無底限印鈔升級至憑「空氣幣」致富，兼具權力和野心於一身的侵侵，下一步會否向每位投票予自己的美國選民派發Trump幣，來鞏固權力堡壘？靜觀其變。

撰文：金子安