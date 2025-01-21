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21/01/2025

近半港人認為英國口音最性感！香港英語口音排第二！印度口音最難理解

#打工仔 #印度口音 #最性感 #調查 #Pantry熱話 #英語口音 #日本口音
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Text: Katty Wu

　　最近有線上語言課程平台做了一個關於「港人眼中最性感的英文口音」的調查，結果顯示，近半香港人認為英國是最性感的英語口音，香港排第二，法國和美國分別排第三、四！

 

　　線上語言課程平台Preply訪問了1,000名香港市民，詢問他們對亞洲和外國口音的看法，第一位是英國，得到49.8%受訪者支持，但估不到竟然有43.1%港人認為香港口音性感，總排名第二，亞洲區第一！而日本以22.3%緊貼法國和美國，排名第五，男性的支持者更高達26.3%！

 

 

　　即使港人普遍對英語有一定的理解能力，但調查結果顯示，一些國家的英語口音會相對讓港人感到困難。40.6%受訪者表示最難跟上印度口音，其次是日本（24.9%）、巴基斯坦（19.9%）和中國（14.5%）。相反，港人對美國（3.0%）、英國（4.8%）和香港（5.0%）口音的理解相對輕鬆，顯示這些口音在主流媒體中更為普及和熟悉。

 

 

　　調查還顯示，超過30%港人承認會按同事的口音判斷辦事能力；當中，Z世代尤其容易對同事作出相關評價。除此之外，64.2%香港人最希望能說流利日語，韓語（42.0%）和廣東話（24.3%）分別排第二和第三位。

 

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