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22/01/2025

銀行call loan唔緊要，最緊要放貸

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  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，2018年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　有做物業投資的老友話，今次守得雲開見月明，銀行公會主席禤惠儀話，香港貸款今年有望止跌，代表銀行唔再call loan，銀行唔call loan，樓價就唔會跌，投資者可以鬆一口氣。

 

　　老友真開心，就算銀行貸款止跌，亦不代表銀行唔會call loan，不過，仍然是一件好事，代表銀行回復放貸，或者借錢畀人買樓。只要銀行借錢畀人買樓，樓價就唔會下跌，就算跌都唔會跌咁急。

 

倘銀行肯借錢給人置業，樓價就有望止跌。(Shutterstock)

 

　　由於銀行向持有多個物業的投資者call loan，在別無他法之下，投資者惟有出售部分物業，唔係無買家，而是買家向銀行申請貸款，都不會受理，銀行call loan兼唔借錢，樓市又點可能唔跌？如果銀行唔call loan兼借錢畀人買樓，樓價一定上升，但兩者取得一，寧願銀行call loan而又借錢畀人買樓，有人買樓，call loan都唔怕。

 

　　銀行公會主席表示港銀貸款止跌，我相信意思並不是銀行停止call loan，而是恢復放貸，不過，就算call loan都不會太強硬，因為按揭呆壞帳不高，代表在過去年多，銀行積極call loan可能造成自己損失。如果銀行只向借貸比率太高的按揭客戶call loan，對香港樓市不會造成不利影響，因為此類客戶實在不多，根本call無可call。對自己造成損失的事，銀行是不會積極參與，況且市場上有咁多聲音，包括政治與民粹的，都要求銀行在客戶正常還款下唔好call loan，銀行何不順應民意？唔call loan即是做多一些生意，生意人有一句話，沒有永遠的敵人，只有利益是永恒的。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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