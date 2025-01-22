GLOBAL Wednesday｜分析Netflix最新業績｜日央行議息在即 日圓後市點行？｜美國1月PMI前瞻

嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師 湯麗鴻

Netflix公布了2024財年第四季業績，交出了亮麗的成績，其中純利按年大升99%至18.7億美元，而每股盈利更按年增1.02倍至4.27美元，刺激盤後股價飆逾14%，績後要如何部署？

市場觀望本周多個會議及數據，當中包括周五(24日)的日央行議息結果，市場料是次將加息25點子至0.5厘，日圓後市有何去向？另外，美國亦會公布1月份標普全球PMI數據，當中市場預計製造業PMI將升至49.9，惟仍低於50水平，是否反映美國製造行業有隱憂？

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