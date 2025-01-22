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關鍵字：創科 數碼轉型 數碼

22/01/2025

新手創業秘笈 │潮玩商機無限：深入分析行業巿況與創業技巧，開網店賺錢的3大必勝招式！

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    掌舖 Boutir 以亞洲為基地，提供一站式開網舖服務，協助商戶營運和發展網上業務。任何人只需數分鐘，即可透過掌舖手機應用程式，輕鬆建立擁有專業設計、兼與社交媒體完美結合的網舖，賺取網上訂單。目前掌舖總部設於香港，服務超過 10 萬名不同規模的商戶，商品和每月活躍消費者數目均以百萬計，現正積極拓展東亞南市場。

    電商教室

    本欄每周三更新

　　不論男女老幼，很多人都對玩具愛不釋手。對於小朋友，玩具不但為他們的生活增添歡樂，還有助激發潛能。即使長大成人，不少人仍願意花錢買玩具，換取一份兒時回憶，藉此懷念童年無憂無慮的時光；有的則視之為潮流和品味的象徵，甚至發掘箇中升值潛力，將玩具變成投資工具。

 

　　以上種種原因，都令玩具業蘊藏無限商機。如各位銳意進軍潮玩市場，看這篇文章就對了！今次《掌舖學堂》就跟各位分析全球玩具業最新市況，兼且分享3個實用技巧，助各位順利踏上創業之路，甚至賺得盆滿缽滿！

 

文章目錄

 

● 全球玩具業最新市況

● 潮玩網店賺錢靠3招

 

全球玩具業最新市況

 

　　市場研究機構Statista曾進行一項研究，根據產品類型，了解全球玩具市場規模。機構預計，由今年開始，直到2029年，所有細分市場的收入都將顯著增加，當中最大的收入來源為建築組裝套裝和模型、塑膠和其他玩具，以及嬰幼兒玩具。

 

 

　　上述三類玩具，都可被理解為傳統玩具，與近年被受關注的潮流玩具大為不同。根據新華網聯合中國社會科學院財經戰略研究院發布的《潮玩產業發展報告（2023）》（下稱報告），潮流玩具（Pop Toy）簡稱「潮玩」，是以潮流文化為題，由設計師、藝術家設計和製作，並融合繪畫、雕像、藝術等多種元素、具有獨特藝術風格的玩具，當中包括盲盒、手辦、可動人偶等。報告指出兩者分別：

 


　　近年潮玩市場在全球迅速崛起，市場規模不斷擴大。報告引用市場研究機構Frost & Sullivan的數據，指出全球潮玩市場規模由2015年的87億美元，增至2019年的198億美元，並於2024年升至448億美元；至於中國，市場規模亦由2015年只有63億人民幣，升到2021年的345億人民幣，並預計將於2026年達到1101億人民幣，可見潮玩市場充滿發展潛力。 

 

 

　　報告亦有引用不同統計，分析Z世代（即1995年至2009年出生的人）對中國消費市場的影響。報告指出，現在中國Z世代人口數目高達2.64億，佔總人口約19%。對比美國和英國只佔4%，中國Z世代消費支出佔全部家庭支出最少15%；如聚焦潮玩市場，2020年Z世代的消費佔比高達38.4%，反映Z世代不但擁有強大消費力，還成為中國潮玩市場主要消費者，能對業界發揮一定影響力，甚至引領新消費趨勢。

 

　　除了年齡，報告亦有從性別角度，分析中國潮玩市場。報告指出，相比傳統玩具或收藏品，潮玩較易吸引女性消費者；譬如潮玩品牌「Pop Mart」的主要消費者為女性，佔整體近70%。這是因為女性較追求情感消費，較易對可愛、時尚、精緻等風格的設計產生興趣；亦較能從盲盒產品，滿足其好奇心，並較期待透過收集心儀潮玩款式，獲取滿足感和成就感，所以現時不少潮玩品牌都會主打年輕女性消費群。

 

　　至於產品類型，根據消費諮詢機構Analysys發布的《2021年中國收藏玩具產業市場洞察分析》，最多受訪玩具收藏玩家於過去1年購買手辦、盲盒和拼裝積木；如以消費金額來看，受訪者年均消費金額為約2,200人民幣，當中變形和雕像玩具的人均消費額最高。

 

 

潮玩網店賺錢靠3招

 

　　綜觀以上數據，近年潮玩市場發展規模日益擴大，當中Z世代女性是主力消費者；手辦、盲盒和拼裝積木最受消費者歡迎。透過了解最新市況，並配合以下3招營商策略，相信有助各位推高潮玩網店人流和銷量，甚至增加利潤，成功在創業之路賺取第一桶金：

 

1. 掌握顧客心理

 

　　當清楚捕捉消費者心理，了解他們的取向，各位才能作出對應營商策略，刺激他們的購物意欲。以數據分析機構iiMedia Research的調查為例，它指出2022年中國消費者購買潮玩時，最先考慮造型設計，其次為質量和工藝。因此，各位必先知道消費者對以上因素的要求，才能搜羅甚至創造達到相應條件的產品，繼而說服他們透過購物，滿足個人需要。反之，如產品未能達標，譬如質料和工藝惡劣，自然無法吸引他們消費，甚至面臨退坑潮。

 

2. 借助社媒傳播

 

　　眾所周知，社交媒體在網絡行銷扮演著舉足輕重的角色，而「內容為王」一向都是潮玩網店透過社交媒體進行品牌傳播的關鍵要素。根據影片製作公司Wyzowl最新調查，82%受訪消費者曾因觀看影片，成功被說服購買產品或服務。

 

　　各位可借助社交媒體力量，在各大社交平台發布吸睛短片，譬如潮玩開箱影片，吸引消費者與品牌互動，譬如讚好、留言、分享等，同時增加他們對產品的興趣，甚至激發購買欲望。掌舖商戶更可透過「購物短片」功能，把影片上載到網店，將網店變身成為數碼陳列室，並於影片置入購物連結，向消費者提供流暢購物體驗，有助提升他們對品牌的好感。

 

 

3. 虛實整合行銷

 

　　哈佛商業評論曾分享一個研究結果，發現73%受訪者曾在購物過程中採用多個渠道，而非只經線上或線下平台購物。由此可見，虛實整合行銷已是大勢所趨；而這種營商策略亦於潮玩業界常見。

 

　　以潮玩品牌「TOP TOY」為例，品牌會在實體店放置多款稀有潮玩產品，讓消費者猶如置身展覽場地，豐富他們與品牌互動的體驗，有助獲取和留存顧客；精品品牌 Hawaiia Store，透過Instagram 或 Facebook 分享引起他們購物興趣的內容，除了新貨開箱讓顧客查詢產品，更可以隨時隨地下單，打造順暢交易旅程。專營電玩產品的香港品牌「G POINT 遊戲熱點」亦有採取相同策略，既有經營網店，亦在深水埗設立門市，方便消費者選購和交收。

 

 

　　為協助各位整合線上線下銷售渠道，掌舖已推出「全渠道mPOS零售系統」！只需一機在手，即可實時掌握門市、網店等銷售渠道的數據，庫存、訂單和顧客資料盡在指尖，有助提升營運業務效率，繼而騰出更多時間和資源，可用作宣傳潮玩品牌，吸納更多潛在消費者！

 

 

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