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22/01/2025

爛片奧斯卡 金草莓提名 | Lady GaGa與拍檔雙提名 角逐最差男女主角及銀幕拍檔

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Text: wong lin lin rachel

　　一年一度荷里活歌影星大日子，各類大型頒獎禮：《金球獎》、《奧斯卡金像獎》以及《格林美音樂獎》等陸續舉行。同時，有「爛片奧斯卡」之稱的《第45屆金草莓獎》亦緊隨節奏，於本月21日公布了提名名單。入行以來由外型到作品都吸引觀眾眼球，成為大眾話題人物的Lady GaGa 繼續「威到世界盡頭」，她跟影帝華堅馮力士（Joaquin Phoenix）合演的《小丑︰雙瘋》入圍「爛片」之選，這套戲還有7項提名。

 

 

　　由華堅馮力士（Joaquin Phoenix）主演的《小丑》，當年上映時大受歡迎，不過之後他跟Lady GaGa合作演出的《小丑︰雙瘋》卻大受批評。而這套戲更入選角逐《第45屆金草莓獎》，還有7項提名，是眾入圍電影之冠。僅次於《蜘蛛夫人》（Madame Web）、《大都會》（Megalopolis）以及《邊緣禁地：沙丘喪戰》（Borderlands），3套電影均獲6項提名。至於重拍的《烏鴉：重生》（The Crow）就獲兩項提名。

 


華堅馮力士（Joaquin Phoenix）

 

　　《小丑︰雙瘋》在7項提名中，Lady GaGa入圍角逐「最差女主角」，連帶拖累華堅馮力士（Joaquin Phoenix）亦入圍角逐「最差男主角」，二人同時獲提名「最差銀幕拍檔」提名。這樣，令不少《小丑》系列的影迷大為失望。

 

　　
Lady GaGa
                                                             



姬蒂班查（Cate Blanchett）


珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）

       Lady GaGa 有機會成為「爛片影后」，她的對手還有《邊緣禁地：沙丘喪戰》的金像影后姬蒂班查（Cate Blanchett）、《蜘蛛夫人》的狄高達莊遜（Dakota Johnson）與《異星戰境》（Atlas）的珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）等。Lady GaGa 可謂是這個頒獎禮「常客」，已非第一次入圍這個頒獎禮，2014年憑《索女．重炮．神經刀》（Machete Kills）被提名最差女配角。

　　

 

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