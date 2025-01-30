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30/01/2025

生肖運勢2025 | 屬猴貴人助力事業如意、屬豬實權在握小心桃花劫、屬龍屬狗喜慶甜蜜

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  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

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    本欄逢周四更新

　　今期談屬猴、屬豬、屬龍及屬狗的朋友於蛇年的生肖運程。

 

 

　　猴子與蛇的關係比較曖昧，又合又刑，所以今年有辣有唔辣。「太陰」、「天乙」帶來溫婉的助力，每個彎角都有女貴人，提攜解厄，事業上更添權力。由於有溫柔的貴人星照拂，素來躁動輕狂的馬騮仔，今年會較文靜聰慧，應付挑戰也得心應手。

 

　　不過猴子平日較「揚」，加上今年有人撐腰，會引來「貫索」、「勾神」、「三刑」等凶星、加上「孤辰」，情緒有時不爽，不過成功的滋味太甜，無所謂啦。

 

 

　　據說豬八戒本是天蓬元帥，統領八萬天河水兵，但因在蟠桃大會上酒醉調戲嫦娥，還偷吃了王母的靈芝，投錯胎變成豬樣。蛇年豬朋友可以回復真身，得掌「國印」，威風凜凜，事業上可以一呼百應，水到渠成。「驛馬」表示要周圍走、周圍飛，動中取材，羨煞旁人。

 

　　但有些豬族還是死性不改，由於今年與太歲沖，又有「大耗」星，此星可以是爛桃花之王，加上與「歲破」打孖而上，不要重蹈覆轍，追求刺激，否則破財又傷身。「蘭干」、「披頭」代表障礙和晦氣，小心同事或朋友中有「豬隊友」，結果一齊被擺上豬肉檯。

 

 

　　尊貴的龍在蛇年有喜事，在「天喜」星的照耀下，蜜運中的會姻緣美滿、龍鳳呈祥。已婚的可能添丁，可謂吉慶滿堂。洋洋喜氣亦流遍至其他範疇，今年人緣特佳，交遊廣闊，樂在其中。

 

　　但不要玩到通宵達旦，因有凶星「病符」。「寡宿」是熱鬧後的空虛。「天煞」帶來動盪和變數，這些意外的衝擊會影響情緒。幸好。「一喜擋三煞」，今年肖龍者大多時候都是歡欣愉悅的。

 

 

　　狗仔也行正桃花運，「紅鸞」星同樣代表婚緣喜慶。未有意中人的，轉角就遇到愛。拍拖的名正言順拉埋天窗。與龍一樣，狗仔今年特別可愛，人緣美滿，心情也格外開朗，討人歡喜。

 

　　不過愛情順暢，財運總有點破損，「小耗」星助你銀包減磅，不過小耗即破小財，例如鋪排婚禮、宴請親朋、日常聚會，送些窩心禮物等，破點「歡喜財」，應一應數，兼贏掌聲。「板鞍」星呈現工作上的變動和是非，狗仔想一貫的專注堅毅、鍥而不捨，定能應付。「死符」並非指死亡，而是有關官非鬥爭的纏擾，狗仔在文件和人事上要精準籌劃，便可以避開這些潛在陷阱。

 

　　在此祝大家靈蛇出洞、路路暢通！

 

 

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