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22/01/2025

農曆新年好去處2025︱海洋公園新春活動：超巨充氣熊貓、卡通家姐細佬新互動區及熊貓黃金工藝精品

#打卡 #舞龍醒獅 #農曆新年好去處2025 #大熊貓龍鳳胎 #財神爺 #雜技 #好去處 #大熊貓BB #海洋公園 #打卡好去處 #蛇年 #本地遊 #大熊貓安安可可
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Text: Eunice Chow Photo: 海洋公園、Eunice Chow

　　農曆新年齊齊「熊」運當頭，去海洋公園行大運！大熊貓雙胞胎「家姐」「細佬」與大熊貓爸爸「樂樂」、媽媽「盈盈」及新成員「安安」和「可可」已化身成可愛的卡通造型陪你打卡，新春期間更有舞龍醒獅及雜技表演，財神爺和運財童子童女亦現身祝大家蛇年好運亨通！

 

 

全新！大熊貓雙星道

 

　　深受大家喜愛的大熊貓雙胞胎已變身為卡通造型，於全新的「大熊貓雙星道」矚目登場，與卡通大熊貓「家姐」「細佬」即時互動！遊客可於「大熊貓雙星道」外領取當天的活動門票，憑票入場。先到先得，額滿即止。

 

 

　　你可以透過螢幕與大熊貓「家姐」和「細佬」跨越語言的界限，進入一個充滿幻想的竹林世界！大家將化身為智勇雙全的「準奶爸奶媽」，和雙胞胎一起解開謎題，完成任務。

 

參加者必須於每節活動開始時間5分鐘前入座，若未能準時到場則該票作廢。

 

地點：海濱樂園廣場（海濱樂園）

日期：由2025年1月29日起

 

熊貓家族豐衣「竹」食

 

　　海洋公園大熊貓家族以趣緻卡通造型超萌亮相！公園正門已變身成象徵步步高陞的竹子樂園，這班可愛大熊貓正等待著大家到來大玩特玩。

 

 

「巨大化」熊貓打卡

 

　　新年必到海濱樂園廣場的超人氣打卡點！大熊貓雙胞胎與爸爸「樂樂」、媽媽「盈盈」，更有新成員「安安」和「可可」變身成「巨大化」熊貓，與他們一家四口拍下幸福團圓照！

 

熊貓迷記得找齊所有打卡點，留下最溫馨的新春回憶！

 

入夜後，大熊貓「安安」和「可可」的趣緻卡通模樣將投影到山上。

 

　　農曆新年來海洋公園相當熱鬧，海濱樂園廣場有傳統特色舞龍醒獅表演，財神爺亦會驚喜現身，運財童子童女也會隨時出巡，記得前來沾沾旺氣！

 

 

獅躍龍門表演

日期：2025年1月29日至1月30日

時間：上午11:00、下午1:00、下午2:45及下午4:30

 

金龍獻瑞表演

日期：2025年1月31日至2月2日

時間：下午12:30、下午2:45及下午4:30

 

財神爺驚喜現身

日期：2025年1月29日至2月4日

 

花樣雜技賀新年

高手雲集的雜技團以高難度精彩表演，與你同賀喜慶新春！

地點：高峰樂園廣場（高峰樂園）

日期：2025年1月25-26、29-31日、2月1-4日

時間：下午12:15、下午2:45、下午4:15及下午5:30

 

大熊貓「竹」夢之旅

 

　　早前聖誕登場的大熊貓「竹」夢之旅，農曆新年仍然有得玩。大家可於這合沉浸式體驗「夢幻花海」互動裝置打卡，更會聽到大熊貓的真實聲音，別錯過與最愛的「熊」朋友開心打卡！來到旅程尾聲，你可以在「萌趣熊貓影相站」與AR大熊貓互動拍攝，記得擺好甫士，合照留住珍貴回憶！

 

 

新春版熊貓精品

 

　　一系列賀年新春版熊貓精品已於海洋公園商品店上架，包括醒獅版熊貓公仔、逗利市必備的醒獅袋仔，另外賀年版立體熊貓紙雕和皇玥X熊貓小禮盒，送禮自用皆宜。網上商店更有海洋公園 x 周大福系列999.9黃金工藝精品，包括金章幸運符及金章連熊貓手機繩。

 

新年舞獅熊貓肩膊公仔$188

 

海洋公園 x 周大福「安安可可」999.9黃金工藝精品金章幸運符 $400

 

 

海洋公園 x 周大福「甜心盈盈」999.9黃金工藝精品金章連熊貓手機繩 $430

 

海洋公園 X Studio 7 Days 新年版迷你熊貓裝飾瓶 - 千万両細佬 $330

 

海洋公園 X Studio 7 Days 新年版迷你熊貓裝飾瓶 - 求籤版盈盈$330

 

 

皇玥X熊貓小禮盒

 

玩轉冬日園：熊抱喜樂滿堂

日期︰2025 年1 月29日至3 月2日

地點︰香港海洋公園

詳情：https://www.oceanpark.com.hk/tc/park-experience/wondrous-winter-gala-cny

 

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