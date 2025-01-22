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22/01/2025

澳門葡京人｜農曆年期間限定美食市集、年宵及新春花市！$138食好意頭「鮑魚撈起」

#travel news #賀年美食 #澳門美食 #去旅行 #澳門 #澳門酒店 #澳門葡京人 #澳門新年活動 #LINE FRIENDS #燊哥冰室
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Text: Katty Wu

　　農曆年大家會唔會去澳門玩一兩日？澳門葡京人為遊客準備了一系列精彩新春活動及賀年美食，包括新年美食市集、年宵及新春花市、年宵市集，更有免費揮春、舞獅表演、財神出巡、變臉表演、粵曲及懷舊金曲表演等，3米高的人氣LINE FRIENDS MEGA BROWN更會換上華麗的賀年唐裝，非常適合打卡。另外，酒店內幾間餐廳都會供應有特色的新年意頭菜，而且價錢非常合理，絕對可以過肥年！

 

新地標「夜葡天地」設新年美食市集

 

　　澳門葡京人內的商場「H853 Fun Factory」今年農曆年將會化身成「夢幻糖果工房」，以五彩繽紛的糖果佈置象徵幸福與美滿，場內將會有各式各樣的傳統佳節文化表演，包括舞獅表演、財神出巡、變臉表演、粵曲及懷舊金曲表演等，亦設有免費揮春DIY，營造熱鬧愉快的新春氛圍邀請賓客近距離感受傳統藝術的祝福與歡樂。

 

澳門葡京人農曆新年期間活動時間表。

 

　　另外，澳門葡京人新地標「夜葡天地」在農曆新年期間將推出新年美食市集、年宵及新春花市、年宵市集系列活動，匯集各式年貨、特色美食、精美花卉等。

 

 

 

澳門葡京人新地標「夜葡天地」。

 

與3米高「唐裝熊大」打卡 可獲新春祝福御守盲盒

 

　　新春佳節期間，Line Friends Presents Casa de Amigo大堂及Brown & Friends Cafe & Bistro內的Mega Brown熊大，將會換上華麗的賀年唐裝，遊客與它們打卡合照，再上傳至個人社交平台並標註指定標籤，即可獲取Line Friends新春祝福御守盲盒，將運氣與祝福一同帶回家！

 

活動日期：2025年1月24日至2025年2月9日

兌換地點︰Brown & Friends Cafe & Bistro之Line Friends商品專區（H853 Fun Factory 娛樂廠 2 樓）

兌換時間︰星期一至四 9am-9pm；星期五至日 9am-10pm

 

巨型熊大在大堂迎接大家。

 

Brown & Friends Cafe & Bistro有另一隻Mega Brown熊大。

 

與Mega Brown熊大打卡合照，再上傳至個人社交平台並標註指定標籤，即可獲取Line Friends新春祝福御守盲盒。

 

極具意頭賀年美食

 

　　別以為在澳門酒店享用賀年餐就一定很貴，澳門葡京人內3間餐廳，於農曆年期間推出的新年菜單，價錢都非常合理，而且又好意頭又適合打卡，很適合與家人朋友享用。

 

　　「燊哥冰室」為訪客精心呈獻充滿新春氣氛的「飽飽過年」魚翅蟹籽套餐及廣式傳統「撈起」，寓意新的一年風生水起，好運連連。最豐富是「飽飽過年套餐」，有花膠海皇羹、魚翅蟹籽撈飯、麻蓉煎堆、咖啡或茶，只是澳門幣168元；而最好意頭當然是「吉祥雞絲撈起」及「福氣鮑魚撈起」，供應日期由即日起至2025年2月28日。

 

飽飽過年套餐 澳門幣168元

 

吉祥雞絲撈起 澳門幣128元

 

福氣鮑魚撈起 澳門幣138元

 

　　想有點新意，可以試試以葡菜做開年飯，於「安琪兒咖啡及酒廊」享用葡菜名廚António Coelho設計，結合傳統葡萄牙烹飪技巧與創新料理的農曆新年限定菜單，包括葡式蒜香鮮蝦或忌廉蘑菇湯、巴伊拉達風格烤乳豬或風味章魚飯，以及菠蘿士多啤梨雪糕，每位澳門幣428元，供應日期由即日起至2025年2月2日。另外還有兩款精緻的節慶甜點「桃運滿滿」及「大吉大利」，供應日期至2025年2月28日。

 

相遇 尋味 農曆新年菜單 澳門幣428元

 

桃子蛋糕「桃運滿滿」 澳門幣48元

 

橘子蛋糕「大吉大利」 澳門幣48元

 

　　如果還是覺得賀年應該食中菜比較適合的話，可以到「招牌麵」品嘗象徵富貴團圓的迷你盆菜「新春聚寶盆」及壽桃形狀的點心「壽比南山」，供應日期由即日起至2025年2月2日。

 

迷你盆菜「新春聚寶盆」澳門幣168元

 

壽桃包「壽比南山」 澳門幣28元

 

澳門葡京人

網址：www.lisboetamacau.com

 

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