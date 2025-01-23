紅磡港鐵「站見」鐵路展︰新增九廣鐵路直通列車，雙層列車免費打卡及預約參觀方法

鐵路迷一定要去！大受歡迎於紅磡站舉辦的「站見」鐵路展，1 月23日起新增的九廣鐵路直通列車「九廣通」及其相關珍貴展品，大家可以登上這列全港首列雙層列車，回憶當年返鄉下北上的日子，更可同時展覽三列退役列車「黃頭」、「烏蠅頭」和56號柴油電動機車「杜利華號」及過百件鐵路珍藏。

現時北上好方便，高鐵話咁快就到，但以前並非如此便利，大部分人都會選乘坐「九廣通」。「九廣通」於一九九八年起投入服務，往返紅磡、東莞和廣州，無論是旅遊、探親或經商，「九廣通」都承載著無數來往香港和內地乘客之間的感情及回憶。

今次展出的展品包括九廣鐵路直通列車（九廣通）機車、一卡特等車廂及一卡一等車廂，雙層列車以綠、藍、白色為主，大家可留意兩鐵合併後保留「Ktt」名稱，並在車身加上港鐵標誌。

昔日雙層列車設兩卡特等車廂(每卡七十二個座位)及八卡一等車廂。

市民除了可以登上「九廣通」列車坐不同座位，想當年北上的歲月，亦可以近距離欣賞到當年「九廣通」職員制服配飾等物品，進一步了解城際鐵路的發展進程，感受鐵路文化。

車廂參考飛機艙設計。

近距離欣賞到當年「九廣通」職員制服配飾等物品。

「站見」鐵路展更展出瑞士Adtranz及SLM公司，以及日本伊藤忠及近畿車輛公司於慶祝「九廣通」全新列車移交典禮聯合致送之紀念品。

「站見」鐵路展由去年四月開放至今，反應熱烈，深受市民歡迎，直至去年底，已錄得超過七萬參觀人次。除了全新展品「九廣通」，展覽現時展出三列退役列車，包括東鐵線第一代電氣化列車「黃頭」、中期翻新列車「烏蠅頭」和56號柴油電動機車「杜利華號」，以及過百件鐵路珍藏。

「站見」鐵路展1月23日起重新開放，展覽將開放至今年年底，公眾人士可預約免費入場參觀。登記詳情請參閱以下網址 https://stationrailvoyage.mtr.com.hk。

「站見」鐵路展

展期︰2025 年1 月23日至年底

開放時間︰星期二至日及公眾假期（星期一休館，公眾假期除外）

地點︰港鐵紅磡站大堂（近出入口C1）

預約參觀

公眾人士可預約免費入場參觀

https://stationrailvoyage.mtr.com.hk