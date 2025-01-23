以哈停火協議背後的特朗普圖謀

經過15個月的加沙屠城後，終於迎來一紙停火協議，就在特朗普即將宣誓就職前夕。這實在非常明顯不過，就是特朗普向內塔尼亞胡施壓的成果。在20日就職典禮前一星期，特朗普團隊在華盛頓與特拉維夫之間頻繁往來，以色列內閣舉行多次秘密會議，據聞內閣成員之間爭拗激烈，國家安全部部長Itamar Ben Gvir等極右部長和議員威嚇辭職，但特朗普一聲令下，不停火便要付出如地獄般的代價，內塔尼亞胡豈敢不從？

特朗普竟然在非常短的時間內促成停火，把拜登大大比下去。雖然拜登聲稱這是他的功勞，但觀乎他與內塔尼亞胡周旋了一年也未能達成協議，每次失敗都歸咎於哈馬斯，惟根據半島電視台在多哈所了解，當談判到達最後階段，每次都是內塔尼亞胡發難，推翻一切，然後拜登就把手指向哈馬斯，繼續軍援以色列，令加沙戰火停不了。

據悉，拜登每次與內塔尼亞胡談以哈停火，都是以內塔尼亞胡發難推翻一切作結。(AP)

大家難免奇怪，拜登在內塔尼亞胡面前的軟弱，是真是假？還是連他自己也不急於見到加沙停火？相比之下，特朗普毫無疑問強勢得多。不過，這並不表示特朗普基於人道叫停內塔尼亞胡，而是他另有謀算。他希望重啟在其第一任期推動的《阿伯拉罕協議》，再次建立美國在中東地區的領導權。

特朗普早言明他永遠站在以色列一邊，並與拜登搶著表示他是美國歷史上最親以色列的總統，《阿伯拉罕協議》正是他要為以色列在中東地區創造更有利的位置，推動以色列和阿拉伯國家關係正常化，保障以國的領土主導和促進雙方在各方面的合作。在1月15日，特朗普已說將利用加沙停火協議這一新動力，全力擴展《阿伯拉罕協議》至更多阿拉伯國家加入，卻完全沒有提到如何善後巴人的問題，那更不用說建立巴勒斯坦國了。

特朗普自稱是美國歷史上最親以色列的總統 (AP)

諷刺的是，哈馬斯於前年10月7日向以色列發動「洪水行動」，向無辜平民大開殺戒並綁架百多名人質，原因正正在於一個又一個阿拉伯國家和以色列建交，無視以色列極右政府吞併巴人自治區土地，又不時對西岸和加沙狂轟濫炸，遂用極端手段喚起世界對巴人處境的關注，結果反之給了內塔尼亞胡以自衛之名來摧毀加沙。

《阿伯拉罕協議》的名稱來自猶太教和伊斯蘭教的共同祖先阿伯拉罕，代表兩個宗教的共同性和合作潛力。用中國人的俚語來說，即「一家親」。特朗普在第一任期的2020年9月15日，首先成功安排阿聯酋和巴林與以色列簽署關係正常化協議，這是以色列自1994年和約旦簽下和約建立正式外交之後，另一次和阿拉伯國家的重大歷史事件。

在2020年9月15日，特朗普成功安排阿聯酋和巴林與以色列簽署關係正常化協議。(AP)

之後，以色列又與蘇丹共同同意可向正常化關係邁進，以換取美國貸款和被移出恐怖主義國家名單；跟著是摩洛哥，目的是換取美國承認她在西撒哈拉的主權。到了拜登上台，他一樣積極推動更多阿拉伯國家和以色列的關係正常化，特別是沙特阿拉伯，襄王有心神女亦有意，怎知臨門一腳，便爆發「洪水行動」，以巴衝突出現最惡劣的境況。

如今特朗普欲乘勝追擊，再推《阿伯拉罕協議》，但擺在面前卻有更多障礙。一來，加沙停火協議異常脆弱，內塔尼亞胡認為還要看第二階段，他表示不排除再度開戰。事實上，以色列過去15個月在加沙的殘酷做法，已令阿聯酋等《阿伯拉罕協議》簽署者，感到異常尷尬，沙特則聲明要在「以巴兩國論」的基礎上才考慮和以色列商議，但這是否僅限於聲明以安撫國內情緒，則有待觀察。

以色列過去15個月對加沙狂轟濫炸，令《阿伯拉罕協議》的簽署者非常尷尬。(AP)

可是，面對以色列這個極右政權，假如其最終目標真的是要吞併巴人所有土地和種族滅絕的話，上述阿拉伯國家若仍然和以色列握手言歡，這實在讓其他伊斯蘭國家情何以堪，或許由此激發起更多區內的暴力抗議也未可逆料。