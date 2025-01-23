券商花式攬客，2025年開年盯上外國人，小紅書天降潑天流量，外國網友成新目標。能否發展出像樣的外資團隊，要時間發酵。

美國TikTok禁用使海外網友批量湧入小紅書，已有券商在小紅書開始招攬海外客戶，廣發證券(01776)官方小紅書在平台發文，「Hi，friends！！Welcome to China，Are you interested in investing in China's A-shares？」（嗨，朋友們！！歡迎來到中國，你有興趣投資中國A股嗎？）

多家券商跟進，東方財富(深:300059)玩梗發帖稱：「Hi TTfriends，Here is EAST MONEY，Welcome your WEST MONEY。」（這裏是東方財富，也歡迎你，西方財富。）

多數券商已開帳號

據《時代財經》統計，百餘家券商及旗下券商資產管理子公司，已有近七成在小紅書開立藍V帳號。小紅書平台註冊的帳號中，券商類目以「東吳小清東吳證券」粉絲最多，這個標註為「證券投資顧問」的帳號，簡介為：東吳證券愛拍短視頻的資深投資顧問、金融打工人、職場段子手，全網粉絲240萬。該帳號在小紅書平台有22.6萬粉絲，居於業內首位，獲讚與收藏高達217.9萬。

江海證券的帳號擁有3.8萬粉絲，註冊類型為證券公司，是藍V官方號，排名在業內靠前。

港投資者如想簡單買美股，可留意南方美股七巨頭(03454)（圖二）和華夏納指(03086)（圖三）。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）