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23/01/2025

小紅書教老外炒A股

#政政經經 #小紅書 #美股 #券商
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　　券商花式攬客，2025年開年盯上外國人，小紅書天降潑天流量，外國網友成新目標。能否發展出像樣的外資團隊，要時間發酵。

 

　　美國TikTok禁用使海外網友批量湧入小紅書，已有券商在小紅書開始招攬海外客戶，廣發證券(01776)官方小紅書在平台發文，「Hi，friends！！Welcome to China，Are you interested in investing in China's A-shares？」（嗨，朋友們！！歡迎來到中國，你有興趣投資中國A股嗎？）

 

　　多家券商跟進，東方財富(深:300059)玩梗發帖稱：「Hi TTfriends，Here is EAST MONEY，Welcome your WEST MONEY。」（這裏是東方財富，也歡迎你，西方財富。）

 

多數券商已開帳號

 

　　據《時代財經》統計，百餘家券商及旗下券商資產管理子公司，已有近七成在小紅書開立藍V帳號。小紅書平台註冊的帳號中，券商類目以「東吳小清東吳證券」粉絲最多，這個標註為「證券投資顧問」的帳號，簡介為：東吳證券愛拍短視頻的資深投資顧問、金融打工人、職場段子手，全網粉絲240萬。該帳號在小紅書平台有22.6萬粉絲，居於業內首位，獲讚與收藏高達217.9萬。

 

　　江海證券的帳號擁有3.8萬粉絲，註冊類型為證券公司，是藍V官方號，排名在業內靠前。

 

　　港投資者如想簡單買美股，可留意南方美股七巨頭(03454)（圖二）和華夏納指(03086)（圖三）。

 

 

 　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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