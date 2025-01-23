溫傑星期四｜拆解新一輪救市措施｜中特股 vs 中概股｜2025年兩大重點投資主題

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

國新辦周四(23日)上午舉行記者會，會中中央金融辦、中證監、財政部、人民銀行、金融監管總局等部門聯合印發《關於推動中長期資金入市工作的實施方案》，引導保險資金、退休基金和共同基金等各類金融機構，進一步加大入市力度，以鼓勵長期投資。相關措施對「中特估」有多大利好？今年有哪些投資主題可留意？

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