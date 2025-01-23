團年開年飯2025｜試食翠亨邨春茗套餐：香甜花膠海底椰燉螺頭湯、爽口彈牙黑魚子香芒蝦球、超足料生炒臘味糯米飯

記者試食！還有一個星期就到農曆年，大家訂了位食團年飯或開年飯未？記者最近試了翠亨邨的新年套餐，一貫高質，有高級的食材，包老虎蝦、海星斑及南非八頭鮑魚，很適合跟家人享用。

翠亨邨一直以來都是喜歡廣東菜的食家好去處，有超過50年歷史，儲了不少熟客，記者亦很喜歡跟家人朋友在這裡聚餐，帶外地朋友來吃點心及晚飯，個個都大讚！今次試的是「春茗聯歡四人套餐」，頭盤是蜜汁叉燒皇、珊瑚紅海蜇頭及手拍青瓜，蜜汁叉燒皇果然是招牌菜，半肥瘦又軟腍。花膠海底椰燉螺頭湯十分足料，打開蓋的時候，湯底濃郁香氣撲鼻，入口香甜，一點也不油膩，加上大大件的花膠，滋陰補腎又補充骨膠原，滿分！



蜜汁叉燒皇、珊瑚紅海蜇頭、手拍青瓜



花膠海底椰燉螺頭湯

主菜有黑魚子香芒蝦球、清蒸海星斑及南非八頭鮑魚時蔬，去殼的老虎蝦比乒乓波更大，啖啖肉，配上香甜的芒果汁及腰果碎，好食又有新鮮感。海星斑重1斤，火候控制得非常好，又滑又鮮；鮑魚炆得軟腍入味。



黑魚子香芒蝦球



清蒸海星斑



南非八頭鮑魚時蔬

主食是生炒臘味糯米飯，十分足料，啖啖都食到臘腸、膶腸或臘肉，而且糯米飯粒粒分明，不會一嚿嚪黏在一起，同樣滿分！甜品有薑茶湯圓及合時美點，這天是煎堆仔及薑汁紅棗糕，美味又應節。「春茗聯歡四人套餐」價錢為$2,380，可以在官方網店Mira eShop購買（及訂位），$2,618已包加一服務費及茶芥。



生炒臘味糯米飯



薑汁紅棗糕、煎堆仔



「春茗聯歡四人套餐」$2,380/四位



同場還試食了「百花三蛇羹」（$300），用了水律蛇、百花蛇、過樹容3款蛇，湯底香濃，十分足料。

翠亨邨（尖沙咀）

地址：尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場一期5樓507號

營業時間：星期一至五 11:30am-3pm、6pm-11pm；星期六、日及公眾假期 11am-3pm、6pm-11pm

電話：2376 2882

備註：中環及銅鑼灣分店同時供應