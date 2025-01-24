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24/01/2025

逾半世紀香港製造｜英皇繡花拖鞋保留傳統華麗，超越時尚成經典

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Text: 杳三 @newnone.hk Photo: Monica

　　時尚會褪色，風格是永恒。英皇拖鞋的款式經過逾半世紀的沉澱，由原初居家穿著的繡花拖鞋，變成別具舊上海風格的衣著搭配。英皇拖鞋現由盧雲仙及其子打理，隱身在北角英皇道一隅窄長的地舖，裝潢十年如一，招牌以白底襯紅字，其產品在當下流行簡約的文化，仍保留傳統華麗的格調。

 

 

　　英皇拖鞋於1960年代初開業，原由盧雲仙的哥哥開辦。盧婆婆十多歲時已到店舖幫手，後來哥哥移民，便將生意交給她打理至今。1949年前後內地戰亂，北角一帶聚集不少從上海南遷逃難的移民，其中不少是技術工人。早期英皇拖鞋就是由上海手工師傅設計和打造，供給「小上海」一帶家境較富裕的街坊穿著。

 

 

　　繡花拖鞋雖然精緻，但非供外出之用，而是在室內穿著的「高級拖鞋」。從前舊樓、徙置區居民需使用公共廁所和浴室，地濕易跣，基層市民只會穿著木屐出入，而不像高級樓房的居民可以擁有私人浴廁，故英皇拖鞋主要的顧客群為足不汲水、講究美感的富裕人家。

 

 

　　逾半世紀英皇拖鞋堅持香港製造，款式歷久常新，過百款陳列在鞋櫃，密集如畫。拖鞋設計包著前腳掌，圖案既有傳統和新潮之分，舊時多以布和膠作材料，後來亦有少量尼龍和絨布，以及可供戶外穿著、用來襯裙袴的鞋款。碼數則按傳統拖鞋號碼，由師傅編排，如「70＝37」、 「72＝38」，如此類推。鞋款全數由上海師傅設計、製造，再按東主的意見和銷量調整。

 

 

　　隨著老一輩上海師傅退休，英皇拖鞋雖然仍能將生產線保留在港，但在新界的小廠房亦需引進機器，協助兩、三個師傅運作。由於拖鞋為日常用品，損耗率較高，不能像工藝品或耐用品般將售價定得較高，否則會影響銷情。惟全人手製造成本高昂，裁剪、縫膠邊、繡圖案等工序繁多，因此部分得改用機器輔助生產，量產後若銷售不俗就會繼續生產。

 

 

　　雖然繡花拖鞋已由大眾必需變成小眾玩意，但不乏忠實支持者。英皇拖鞋多年來堅持只做一門手藝，曾經吸引不少國內外的媒體訪問報導。除了有不少藝人和旅客慕名而來，也有已經移民的街坊回來幫襯，每次大手買入十對八對。在當下流行樸素的時代，英皇拖鞋擁有色彩艷麗的顏色和圖案，已超越時尚的循環，成為別樹一格的韻味。

 

英皇拖鞋

創於：1960年代初

經營：繡花拖鞋

地址：北角英皇道315號麗宮大廈地下

 

 

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