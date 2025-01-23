55歲王菲的6大養生秘訣｜清淡飲食、勤敷保濕面膜、必做1件大家忽略的事！

神隱多年的樂壇天后王菲，生活低調，55歲的她，只是間中被影到跟男朋友謝霆鋒去滑雪，或者陪兩位女兒竇靖童和李嫣出入場所。早前，就低調坐在觀眾席欣賞大女的演唱會。每次王菲被影到，都可見她風采依然，擁有像不吃人間煙火的氣質，透白緊緻肌膚，絕對沒有歲月的痕跡。看似隨心的她，其實很注意自己的保養。

生活低調的王菲，已經久未出席工作場合，近日，有內地網民發現她的行蹤，疑現身春晚節目綵排錄影，傳聞指她相隔7年後再度亮相央視春晚，但這傳聞被王菲友人否認，相信一定會令很歌迷和觀眾失望。

1.平和心態保青春

王菲每次出現，都予人一種獨特的氣質，性格低調不愛出風頭。跟其他藝人不一樣，不會留戀於社交平台，我行我素不理會別人批評，避開世界紛爭。注重靈性修行的王菲，內心平和，活得自在，個人狀態沒有壓力，自然神采飛揚。而且性格簡單，容易滿足，經常嘻嘻哈哈的生活態度，心境和外在都變得更年輕。

2.注重保濕勤力護膚

護膚方面，王菲就反而最規律，每個護膚步驟都做足，從不馬虎。她最注重保濕和抗衰老，使用的護膚產品，較喜歡高度滋潤的，給皮膚有足夠的營養，便可以避免出現皺紋、皮膚自然水潤飽滿，神采飛揚。

3.面膜腔

擁有白裏透紅、雞蛋般滑的肌膚，從來都不能夠懶，王菲可謂是面膜腔，經常會敷面膜，令皮膚有足夠的滋養。選擇面膜產品時，她主張挑選天然或中草藥成份的面膜，讓自己的肌膚吸收得最好的養份。

4.主張素食

王菲信佛多年，因為宗教關係，早年已經開始茹素，她戒吃肉之餘，更會吃大量水果、蔬菜和雞蛋來平衡營養。多吃蔬果，令自己吸收了大量維生素和礦物質，所以令皮膚見光滑和有彈性。

5.蒸煮飪調

男朋友謝霆鋒自創的「12度鋒味」，有其個人的下廚心得。但王菲在飲食上，口味卻偏淡，並不會有太多調味，為了保養聲線和皮膚，盡量避免吃煎炸食物，以免生暗瘡等皮膚問題。她多選擇以蒸煮的烹調方法，亦愛喝湯，其中最喜歡吃蔬菜湯，能保持腸道暢通。

6.定期中醫調理

王菲的凍齡保養，還會定期看中醫調理身體，滋陰進補養生，而且會好聽話，盡量跟隨中醫的叮囑，忌凍飲等保持身體調和。