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23/01/2025

澳門網球會1826湖畔靚景葡菜餐廳 必食脆皮烤乳豬釀飯

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Photo: 相片由作者提供

　　在澳門食葡國菜，由遍布大街小巷的小店，到五星級酒店的名廚餐飲，選擇多不勝數；但我卻喜歡網球會1826 ，餐廳座落西環湖畔，大玻璃窗外面向觀光塔及澳門西環橋的無敵湖景，無論是陽光普照的午後，或晚上璀璨的夜景，都是極為打卡的靚景葡菜餐廳。

 

　　置身一樓的餐廳之內，下望一片草綠的網球場，心情已是無比放鬆，加上在玻璃窗前悠閒一坐，享受午後的陽光，配以一頓美味的下午茶，好chill 。

 


呢個無敵湖景，在這用餐實在讓人心曠神怡。

 


對住咁靚湖景不妨考慮來一頓下午茶，好chill。

 

　　說是網球會，餐廳又位處澳門文員網球會址之內，很多人都以為餐廳是會員制，一般人只有望門輕嘆的份！其實在很早以前，這球會的內部餐飲的確只服務會員，後來已轉型對外開放，大約11年前，才又再易手，這便是現時的網球會1826餐廳。

 


位於西環湖畔的1826餐廳，澳門文員網球會的會址已有近卅年。

 


餐廳室內裝修原來亦出自Sarah手筆。

 

　　餐廳1826名字的由來亦有段故，原來網球會會址便是奠基於1926年，為餐廳改名的時候，便想到沿用這年份的數字，但為了取其好意頭，便改為「18」，即「一發」的意思。

 


餐廳外望球會的網球埸，一片翠綠。

 

　　原來我和餐廳負責人也是舊相識了，由多年前的PP島泰菜食館，到早前曾經介紹的發哥豬骨煲，均出自Sarah的手筆。其實大約十年前，1826最初營業的兩年是虧蝕的，後來Sarah接手經營，為餐廳重新裝修，又由葡籍廚師的純葡菜，加入了西菜和澳葡特式，結果很快便轉虧為營。

 


投身飲食業多年的Sarah，對自己現階段嘅成績，要求甚高的她謙稱只有75分，始終時間有限，覺得可以做得更好。

 

　　她表示：「1826營業初期，主廚都是葡國人，感覺味道係可以嘅，但純葡菜的出品味道會比較濃味，後來加入了其他本地廚師，多了澳葡菜的特色，相對更易為人所接受，客源更廣。基本上，現時在澳門的葡國餐，有8、9成的廚師均非葡人掌廚的了；當然，我哋仍然是以葡國菜為主打，對出品的水準還是非常有信心的。」來1826，一定要試葡式烤乳豬，佢哋採用豬體身型較大，因皮相對較厚，燒製時容易變韌，但餐廳沿用了中式上脆皮水的燒製方法，除燒出嚟色澤都較紅，就算放上半天，外皮仍能保持香脆口感。

 

　　入廚近30年大廚的德哥解釋：「燒乳豬最緊要係個脆皮，葡式製法一般選用體形較細的乳豬，皮較薄，醃味後便可直接燒製，燒出來都是脆皮的，但放久了可能會影響脆皮的口感。我哋則選用大約8至9斤、屬於中型size嘅豬隻，因太細的話會有騷味；製法上仍然是葡式的味道，醃製24小時後，需多一層上皮水的工序，風乾數小時才可入爐燒製，燒出嚟口感亦會較脆。」

 


傳統的葡式烤乳豬都配炒飯同上，餐廳order最少半隻起，份量十足，原隻烤乳豬釀飯（需一日前預訂），澳門幣1380；半隻 / 澳門幣 690。

 

　　除了葡式燒乳豬，1826海鮮鍋飯和咖喱焗大包都是Sarah推介菜式；海鮮鍋飯最吸引的，是大廚以海鮮熬煮了數小時的靈魂湯汁，是精華所在，當中採用的帶子、青口、魷魚、沙白及蝦仁均全是新鮮貨，在烹製到最後，會蓋上鍋蓋焗數分鐘，以迫出海鮮的香味。

 


人氣必點的1826 海鮮鍋飯，加入海鮮靈魂湯汁熬煮的燉飯，讓人非常回味。澳門幣550/大；澳門幣 328/小。

 

　　咖哩焗大包採用的是農夫包，焗得外皮香脆，內煙韌，當中的主料可選咖喱雞、咖喱海鮮、或者牛肉，上桌時在客人面前將麵包剪成花瓣一般，頗有儀式感，記得趁熱用麵包沾咖喱品嘗。

 


咖哩焗大包上桌時在客人面前將麵包剪成花瓣一般，農夫包焗好放入咖喱主料後會再入爐焗一次，非常香脆。咖哩焗大包 / 雞，澳門幣198。

 


白烚時蔬，就簡單的以高湯浸二十分鐘，吃的是鮮蔬的原味，伴以橄欖油及醋。吃得濃味的葡菜多，是清一清味蕾的首選。澳門幣65。

 


雞蛋布甸，澳門幣45。

 

　　1826做出名堂，Sarah的參與度甚高，由改革裝修到菜式設計均親力親為，她更自言，不能沒有網球會1826，餐廳於她來說是夢幻一般的存在。「做咗飲食呢一行咁多年，由泰國菜、澳門特色骨煲，到1826的葡國菜，自己骨子裏喜歡「食」的DNA係冇得變㗎啦，可以將自己對食物的要求做到出來，又帶到比食客，係好有滿足感嘅。可能第時我老咗，冇能力兼顧餐廳唔做咁大，好可能就算做返小食店，我都係咁鍾意整嘢食嗰種人～」

 


喜歡懷舊的，不妨試試紅酒賓治及薄荷賓治，兩款都加入蜂蜜。

 


拔蘭地酒燒原條西洋腸，在點燃那一刻氣氛立即提升。澳門幣85。

 


很多人都喜歡的葡式小食，酥炸馬介休球，澳門幣65 / 6個；澳門幣 125 / 12個。

 

法式燒羊架，靚羊架烤得剛剛好十分juicy，配上香濃的燒汁，亦是1826必點。澳門幣208。

 

Info ：

澳門網球會1826餐廳

地址：澳門西環民國大馬路14號文員網球會1樓

電話：853-28381826

營業時間：12:00nn-11:00pm

 

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