去ICAC打卡！廉署免費DIY賀年揮春！初八限定現場音樂表演

自從「一九七四」咖啡廳開業之後，香港廉政公署便成了不少遊客的打卡熱點。農曆新年將至，廉署咖啡廳佈置得超有節日氣氛！由即日起至年廿九（星期六、日除外），更可以於場內DIY賀年揮春，完全免費，在附近返工的朋友可以去玩下！

「一九七四」咖啡廳放了大熊貓家族4位成員的毛公仔供大家拍照。（攝影：Katty）

「一九七四」咖啡廳預備了多款祝福語及賀年圖案的印章，供遊客發揮創意，設計屬於自己的揮春，包括心想事「誠」、「廉」「廉」有餘，以及爆竹、蛇、熊貓等圖案，費用全免。廉署的官方Facebook更預告農曆年後會有「特別嘉賓進行音樂表演，畀大家親身感受節日氣氛」，不知道特別嘉賓會是誰呢？

「一九七四」咖啡廳預備了多款祝福語及賀年圖案的印章。（攝影：Katty）

大家可以發揮創意，設計屬於自己的揮春。（攝影：Katty）

除了DIY賀年揮春，亦可以免費拎走傳統的「新年進步」揮春。（攝影：Katty）

難道特別嘉賓是... （圖片來源：Facebook@香港廉政公署）

賀年揮春DIY

日期：2025年1月25、27及28日

時間：10am-5pm

現場音樂表演

日期：2025年2月5日（年初八、星期三）

時間：1pm–2pm