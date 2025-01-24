低生育率不利經濟，如何對症下藥？

內地與香港經濟要面對的一個困難，是如何解決人口老化的問題。人口老化有兩部分，一是人民壽命延長，二是生育率太低，現在及未來年輕人口供應不足。

壽命長是好事，我們不會想法去縮短人民壽命；生育率低企，卻可直接削弱經濟動力。香港的總和生育率，即一名女性預期一生平均可生多少個小孩，低企了30多年，每屆中學入學人數早已從超過10萬減至不足4萬、5萬，年輕勞動力更是不停縮減。

香港的總和生育率低企了30多年，每屆中學入學人數早已從超過10萬減至不足5萬。(Shutterstock)

內地近年亦已出現勞動人口下降現象，從2018年到2023年，勞動人口平均每年減少0.46%，我估算過，這因素對經濟增長率大約會壓低0.19%，不是很大，但近年中國的總和生育率似有斷崖式下降，對將來的勞動力影響不小。

多地補貼刺激生育，惟收效微

2019年平均每名女子一生仍生育1.5名孩子，但到了2023年卻降至1名，部分原因應是拜疫情所致，疫情不利生育，但疫情已過，未來2、3年可能會有小型的「嬰兒潮」，出生率增加，以補回這9年的損失。但從官方數據看來，生育率的長遠趨勢顯然是處於下跌軌，而且速度甚快，將來接班的勞動人口下降的速度會比今天更快，不利經濟。

生育率下降其實並非只在內地及香港才出現，它是一種世界性現象。美國及西歐多個發達國家，生育率的長遠趨勢都是在下降，有些地方，如日本、南韓、中國、西班牙、意大利等，下降的速度還快得很。多國政府都曾嘗試用優惠補貼作誘因去刺激生育，但一般收效甚微。例如，人民見到有生育津貼後只是提早了生育，但一生中計劃生育的子女數量卻保持不變。如何才能對症下藥，重新提振生育率？

2023年經濟諾貝爾獎得主戈爾丁(Claudia Goldin)上月發表了一篇論文，對此問題有新的發現，頗值得參考。戈爾丁的博士學位取自芝加哥大學，她的導師在生之時我認識，算是我師姐，她研究經濟史及女性，對生育問題很有發言權。她分析了兩類國家，發現了兩種過去沒人注意到的現象。

戈爾丁發現，近數十年經歷高速增長的國家，生育率跌至非常低。(AP)

第一類國家是西方老牌較發達的國家，包括美國、英國、德國、瑞典、丹麥、法國等，她們的人均收入近百年來一直較高，近數十年內經濟增長卻較為平穩，不算很高。第二類國家的經濟波幅較大，從前她們的人均GDP比不上第一類，但近數十年經歷過高速增長，有部分國家現時的人均收入已可與第一類的並駕齊驅，甚至超越。這些國家包括南韓、日本、希臘、葡萄牙、意大利、西班牙等。

戈爾丁的第一個發現是，曾經歷過高速增長的國家，即上述的第二類，總和生育率下跌至非常低，即1.3以下。第一類國家的生育率近年也有下降，但不至於跌得這麼低。生育率不但受人均收入影響，更重要的是，經濟增長的速度有更重要的作用，曾經歷過極速收入增長的，生育率能跌至很低。內地與香港都有高速增長的經歷，生育率也極低。

丈夫分擔家務少，妻愈不願生

第二個發現是，丈夫在家務或育兒的時間分擔得愈少的，妻子的生育率便愈低。

這兩種現象為何並存？戈爾丁認為，在較傳統的社會，一般的規範是女性要多負起生兒育女的責任，在家中，她們也要分擔較大比例的家務。戈爾丁又認為，丈夫更受傳統影響，較希望女性負責生育及家務的傳統規範能保存下去。至於女性，收入或教育水準愈高，愈會傾向少生子女。丈夫和妻子都會不同程度受到傳統及新環境的影響，兩人的意見不一定統一，最後生多少，要看丈夫願意分擔多少家務及育兒的時間。丈夫分擔的時間愈多，妻子愈有可能多生育。

丈夫愈不願意分擔家務及育兒，妻子愈不想生育。(Shutterstock)

上面的論述不算太複雜，但卻可引伸出重要結論。假如一個國家經歷過飛速增長，等於把此國的人民從傳統社會彈射向較高收入的社會。男的還受傳統影響，較少做家務，女的則突然發現在新社會中可找到比之前高得多收入的工作，於是不願生育，除非男的願意分擔，但時代轉換太急，男的仍是傳統的想法，不願分擔太多，最後結果是生育率很低。至於早已進入高收入的國家，因有較足夠的時間適應，男的也習慣了要負起家務工作，所以生育率不至於大降。有些國家如中國及南韓，因有大量農村人民轉到城市，其經歷一如突然收入大升，當地的女性也不太願生。

教育成本高，港樓仍貴礙婚育

上述說法對內地及香港都很有解釋力，但也有未充分之處。我十多年前曾做過一些調查，發現港人不太生育，很受樓價太貴及教育成本高昂所決定。樓價貴，使年輕人買不起房子，仍要住父母家，結婚推遲，生育也少。家中負責子女教育的，無論在港還是內地，多是妻子負責，反映男方受傳統影響較大，女的視多子女為畏途。如何提升生育率？社會中快點形成男方要分擔更多工作的觀念會有用，政府及僱主都有能力容許男方有條件多作貢獻。

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【知識庫】「嬰兒潮」知多些



－香港的嬰兒潮主要發生在1945年至1965年之間，這段期間的高出生率和中國內戰引發的逃港潮，使香港人口在短短20年間由戰後的60萬人激增至360萬人。



－嬰兒潮帶來了大量年輕人口，為香港的經濟發展提供了充足的勞動力，這些人逐漸成為社會的中堅力量，推動了經濟和社會的發展。



－人口的快速增長導致住屋需求激增，促使政府和私人企業加大住房建設力度，推動了房地產市場的發展。



－隨著人口老齡化，嬰兒潮一代逐漸進入老年，對社會福利和醫療資源的需求增加，給政府帶來了挑戰。

（本文原載於1月24日《香港經濟日報》）