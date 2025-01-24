農曆新年好去處2025｜灣仔利東街大紅燈籠高掛 舞獅表演、心型拱門打卡｜會員積分換利是封

為迎接乙巳年來臨，利東街新年延續傳統繼續張燈結綵，於 2025 年 1 月 14 日至 3 月 2 日期間，利東街以「喜慶燈海迎新春」為主題，逾 800 個豔燈籠將點亮整條林蔭大道的半空，增添新年氣氛。

新年過後緊接元宵及情人節，中庭更特別設置共 12 棵 近 4 米高的粉紅桃花樹園及巨形心形拱門，當夜燈亮起時，整條利東街充滿浪漫氣氛，情侶把握機會到場打卡，分享溫馨暖意的甜蜜佳節。

除此之外，利東街更有限量版「喜慶燈海利是封」，封套以燙金縷空技術勾畫出利東街及燈籠海的剪影，配合香檳金色珠光利是封，展現今年利東街景色。由即 日起至 2 月 12 日期間，利東街會員可憑 800 電子積分，換領一套共八個 的限量版「喜慶燈海利是封」。數量有限，換完即止。

同時，利東街預備了一系列精彩的新春活動，於2025 年 1 月 29 至 2 月 1 日（年初一至四）將有特色傳統醒獅表演，近距離與市民及旅客拜年並可以合照留念，現場更會大派傳統賀年食品。

一年一度的「金龍醒獅舞動賀新禧」，則將於 2025 年 2 月 7 日（年初十）再度舉行，有醒獅梅花樁表演，配上大金龍巡遊利東街。此外，2025 年 1 月 17 日起一連兩個周末，慈善組織救世軍將舉辦「救世軍新春慈善賀歲 Chill Fest」及一系列的新春主題工作坊。市集雲集多款本地手作品牌的賀年特色產品。活動部分收益將撥捐予救世軍，以行動關懷社會上有需要人士。

新年前的兩個星期六（2025 年 1 月 18 及 25 日）於指定時間利東街將派贈手寫揮春，為巿民送上最真摯的賀年祝福。顧客只需在利東街作任何消費，並追蹤利東街社交平台，即可獲得手寫書法揮春一張；65 歲或以上長者更可免費獲贈。

新春期間，利東街推 「喜迎新春消費賞」：賺取餐飲折扣券及消費現金券，於在 2025 年 1 月 1 日至 2 月 28 日期間，利東街會員只需消費滿指定消費金額，即可換領餐飲折扣券及消費現金券，可於超過35 間商戶使用：顧客只須登記成為利東街會員，即可憑電子消費單據賺取積分（$1 = 1 分），累積至以下分數便可換領 現金券，並於指定商店消費時使用。

詳情請瀏覽利東街網站：http://www.leetungavenue.com.hk