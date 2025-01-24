農曆新年好去處2025︱西沙GO PARK 5米高桃花樹、巨型充氣熊仔打卡位｜開幕優惠及交通方法

趁新年假期去新地標西沙GO PARK行大運吧！西沙GO PARK剛正式開幕，場地匯聚多間運動消閒及餐飲娛樂商戶，以及各類型的遊樂設施，一家大小的消閒好去處。新春期間，你可於全港最大的5米高Awesome Blossom桃花樹及4大Bearballoon裝置打卡，場地更有不同消費著數優惠，即睇交通前往方法！

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西沙GO PARK 1月22日正式開幕｜100萬呎國際級運動設施、免費試堂、4萬呎兒童遊樂設施及寵物公園優惠詳情及交通方法

想新年行個桃花運？西沙GO PARK有全港最大的5米高Awesome Blossom桃花樹，其彎彎合閉的「眼睛」和嘟起的「嘴巴」超級可愛好得意，桃花樹下打卡寓意新一年甜甜蜜蜜、開開心心！

全港最大的5米高Awesome Blossom桃花樹

【GO Blossom！桃花祈園】的粉色園林由香港本地植物藝術創作團隊@botanic_union，以及本地香氛品牌BeCandle打造，大家可於漫步時享受桃花芬芳。凡於場內消費滿$100，即可換領「桃花祈願風鈴」，寓意新的一年願望成真，好運隨風而來。

桃花祈願風鈴

6米高HAPPY Bearballoon

除了【GO Blossom！桃花祈園】浪漫喜慶的打卡位，韓國大人氣流行藝術家Jibin Im 設計的4大Bearballoon打卡裝置亦已登場，6米高的「HAPPY Bearballoon」坐鎮 GO PARK Stadium 頂層上俯瞰整個園區，相當震撼；另有4米高的「HELLO Bearballoon」及「CHILL Bearballoon」及3米高的「SPORT Bearballoon」陪大家做運動兼打氣！

開幕優惠著數

為慶祝西沙 GO PARK開幕，只要於1月22日至3月23日期間在場內消費滿 HK$400，即可把4款獨家限定 Bearballoon 布袋其中指定之1款 Bearballoon 布袋帶回家。與此同時，由即日起至2月16日，在場內餐飲商戶消費滿 HK$200，將獲贈 HK$50 餐飲禮券。另外，1月26日、2月2日及3月16日將舉行西沙GO PARK GO Pop! 音樂盛宴有多位人氣歌手表演。

4款獨家限定 Bearballoon 布袋之一。

西沙GO PARK GO Pop! 音樂盛宴

日期：2025年1月26日、2月2日及3月16日

時間：下午3時

地點：西沙GO PARK中央廣場

表演單位：Jeffrey魏浚笙、Lolly Talk、VIVA、FINALLY、麗英、張馳豪、冼靖峰、黃劍文、黃洛妍

西沙GO PARK點去？

大家可以乘搭港鐵再轉乘小巴或巴士，而寵物主人可選擇周末限定寵物巴士。

西沙GO PARK

地址︰新界西沙海映路9號

www.goparksaisha.hk

公共交通配套︰港鐵大學站（東鐵線）<->西沙GO PARK（九巴287、城巴582、小巴807K）

港鐵烏溪沙站（屯馬線）<->西沙GO PARK（城巴581、小巴807K）

自駕︰西沙GO PARK設有停車場，由港鐵烏溪沙站出發駕車約5分鐘；由港鐵大學站出發駕車約9分鐘

周末寵物巴士遊︰九巴PB5 來回沙田、馬鞍山、西沙GO PARK及西貢