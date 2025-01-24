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24/01/2025

1周部署｜李偉傑：下周恒指阻力位及支持位？ 三大板塊值得留意！

#下周焦點 #1周部署 #經濟數據 #港股 #香港股票 #恒生指數 #華盛證券 #李偉傑
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嘉賓：天風國際證券經紀業務部董事　李偉傑

 

　　美國總統特朗普稱，將要求聯儲局立即減息，另外表示中美兩國關係非常好，刺激美股三大指數齊齊向上，港股亦承接美股升勢，曾升逾400點，高見20113點，農曆新年前港股走勢仍樂觀？投資者會否趁假期前先離場套利？下周有甚麼焦點數據要留意？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/0pdtb38yKdE?feature=shared

 

►把時間軸拉到02:32開始 — 節目開始

 

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