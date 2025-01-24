24/01/2025
1周部署｜李偉傑：下周恒指阻力位及支持位？ 三大板塊值得留意！
嘉賓：天風國際證券經紀業務部董事 李偉傑
美國總統特朗普稱，將要求聯儲局立即減息，另外表示中美兩國關係非常好，刺激美股三大指數齊齊向上，港股亦承接美股升勢，曾升逾400點，高見20113點，農曆新年前港股走勢仍樂觀？投資者會否趁假期前先離場套利？下周有甚麼焦點數據要留意？
影片網址：https://www.youtube.com/live/0pdtb38yKdE?feature=shared
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