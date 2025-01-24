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24/01/2025

2025年的五個「勿」（有片）

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  • 林本利

    林本利

    理大會計及金融學院前副教授
    曾編寫多套教科書及理財書藉
    現為活道教育中心創辦人兼校監
    林Sir49歲財務自由，享受退休生活；閒來開班講學，分享投資理財心得。

    一本萬利

　　各位讀者，2024年底我在etnet TV的三條短片，累計觀看人次已超過20萬。踏入2025年，很高興在《經濟通》這個平台撰寫專欄，分享我的投資、理財心得。蛇年將至，在此先恭祝大家靈巧像蛇，新年進步，身體健康，投資有道，一如我的專欄名：一本萬利。

 

Don't No.1：勿all in科技股

 

　　去年科技股大幅跑贏恒指，小米(01810)、美團(03690)、騰訊(00700)的漲幅分別高達121%、85%、44%。然而，這三隻股票在1月都出現回調，有意趁低吸納的朋友，必須留意科技股的持倉比例應控制在兩三成。倘若抱著盡地博一鋪的心態滿倉滿手都是科技股，一旦高波動性的小米和美團，突然變成「死米」同「醜團」，將損失慘重。

 

Don't No.2：勿集中買美股

 

　　根據美股在大選年、新總統上任第一年、第二年及第三年的歷史表現，今明兩年股市下跌的概率都高逾四成，風險相對高。雖然AI和芯片概念領銜的美股在過去兩年的升勢令人羡慕，但要知道美股亦曾在上世紀30、40年代、70年代和千禧年科網股泡沫爆破後，分別經歷連續廿多年和十多年有波幅無升幅、停滯不前的市況。

 

根據往績，今明兩年美國股市下跌的概率高逾四成。(Shutterstock)

 

　　目前，我手上的美股倉位亦降至最低。至於何時可以大量投入買美股？我的答案是根據過去歷史，應是2027年和2028年，即下一次美國總統大選年之前的一兩年

 

Don't No.3：勿沾手利差交易

 

　　日圓持續弱勢，兌美元一度跌穿158，加上美國聯儲局今年減息預期大變，令借日圓買美元資產的利差交易再次升溫。不過，以去年夏天的平倉潮速度之快、震盪之大為鑑，日圓匯率隨時都可能因日本央行干預或美國經濟利淡等消息，幾日之間夾高十幾個百分點。今年大家要小心提防歷史重演。

 

Don't No.4：勿過分看淡港樓

 

　　香港住宅樓價自歷史高位回吐28%，目前坊間仍不乏「遠未見底」等超級悲觀預測。須知以中原統計，去年姓名是普通話拼音的買家入市規模高達1300億元，共1.16萬宗，是2010年有統計以來新高，足見樓市全面撤辣後，內地買家已成樓市的新力軍。

 

若以長期持有的眼光看，現時是買入二手單位作自住或投資的時機。(Shutterstock)

 

　　據我觀察，雖然樓價整體仍有機會回落，但已見個別地區升勢相當顯著，樓價下跌的原因，不排除是移英港人為規避英國政府向非居籍移民「全球徵稅」，他們要抓緊時間賣樓。若以長期持有10年的眼光看，現時正是入市買入心儀二手單位用作自住或投資的時機。

 

Don't No.5：勿太忌憚特朗普

 

　　特朗普已於周一（20日）正式就職，這位美國總統可說是全球最大的不確定性，市場自然打起十二分精神。不過，中國傳統智慧有云，「真小人好過僞君子」，與拜登相比，特朗普無疑是真小人，即使在他的上一屆任期，標普500指數曾在2018年錄得20.2%跌幅，2020年時因疫症而大跌35.4%，但特朗普在任期間（2017年1月至2021年1月），港股和美股整體表現好過拜登在任期間，恒指曾經在2018年創出33484點的歷史新高。

 

　　另外要明白，聯儲局的決策終極仍要看股市，倘若美股（特別是科技股）大幅下挫逾一成，便可能加快減息步伐。儘管香港經濟極仰賴美國減息，但對美股而言，大幅減息未必是好事，因為這意味美國股市和經濟表現下滑！

 

 

 

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