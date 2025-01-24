農曆新年好去處2025｜銅鑼灣運動員玩走鬼檔，赤口百人打麻雀 市集特色美食、人寵共樂

銅鑼灣利園區特意於農曆新年搞新意思，舉行顛覆傳統、玩味十足的「噼哩啪啦新春 Party 」活動， 融合「走鬼檔」、「打麻雀」、「行市集」及「睇運程」等不同地道新年習俗帶旺銅鑼灣，並將會舉行全新戶外競賽活動，贏取豐富獎品。

由年廿八至年初三（1 月 27 日至 1 月 31 日），銅鑼灣白沙道及啓超道將變身為農曆新年玩轉派對熱點！年初一至年初三特設大型街頭競賽活動，包括「利園 Street Game 」、「走鬼檔競速大賽」及「百人游乾水麻雀挑戰賽」，有機會贏取價值$3,000豐富獎品，還有特備節目100 毛「初三赤口辯論」熱鬧歡賀新年。

現場一連五日的市集除有多個零售及美食攤位，更有求籤遊戲及即場睇相體驗、著名塔羅師 Venus Starland 坐鎮的運程占卜、放鬆小酌的Chill Zone 及提供美髮美甲服務的 Beauty Zone。

熱鬧市集亦歡迎人寵共融，可以帶同家中寵物一起逛街，現場很多攤位有寵物精品、零食罐罐，兼有獨家專屬的美容服務，換上新造型的寵物，可以去多個打卡位前拍照留念。利園區更特別於年初一至三安排 Hip Hop 醒獅、LED 舞龍及街頭樂隊等破格賀年表演。利園區推出「新年購物禮遇」，消費滿指定金額即有機會獲總值超過港幣$12,000 電子禮券；中銀信用卡用戶更尊享額外高達港幣$3,900 獎賞。

利園區特色巿集，多間本地商戶進駐市集，包括：

• Honbo x 裕和合記 - 首推新春臘味熱狗，融合了傳統的臘味，還結合了西式熱狗的元素

• 森林麵包 x 寵物零食 – 人氣扁牛角包烘焙店聯乘首個寵物零食系列

• 魚事者 x 醬心 – 售賣惹味炒魚麵，配上香港製造手工醬料

• Kai’s Gourmet x 香港老字號文樂園 & 大喜慶 - 珍菌天下 x 本地手工點心老字號《文樂園》傳統新派蘿蔔糕系列-手工黑松露蘿蔔糕及牛肝菌蘿蔔糕

• Silk – 新年限定芝麻湯圓、新春飲品

• Dots – 新年寵物服飾

• Petite Palate – 烤魷魚及鬼馬雞蛋仔

3 大焦點活動

年初一： 利園 Street Game

利園區以一系列港式經典兒時遊戲為蛇年響頭炮，當日整個活動將全程以傳統香港遊戲 「123 紅綠燈」為藍本，讓參加者挑戰不同關卡，鬥智鬥力 ，每位勝出者可以獲得約價值$1,500 獎品，包括$500 利園區禮品卡。

現場還設有慈善場次，並且邀請到「點滴是生命」慈善大使唐詩詠現身支持。公眾可以透過捐款港幣$188 參加慈善場次。慈善場次的報名詳情將會在「點滴是生命」的官方社交媒體上公佈。此外，整個「噼哩啪啦新春 PARTY」活動結束後，利園更會額外將市集攤檔的租金收益， 全部捐贈予「點滴是生命」作慈善用途。

年初二：「走鬼檔競速大賽」



農曆新年街邊小吃檔攤車「走鬼檔」為香港傳統文化之一，是次利園區就重新演繹此傳統，帶來「走鬼檔競速大賽」。參加者需同心協力，於限時內將 「走鬼檔」推到終點，商場打造了 4 款「比賽戰車」 – 栗子車、魚蛋 牛雜車、碗仔翅車及雞蛋仔車，別具心思。







當日亦會有運動明星邀請賽，邀來羽毛球運動員謝影雪、楊雅婷及楊霈霖、香港「跳遠王子」陳銘泰、賽艇運動員趙顯臻及其大師姐、前港將李嘉文、2023–24年度香港足球先生陳肇鈞及前田徑傷健運動員「神奇小子」蘇樺偉等本港著名運動員一同「走鬼」，齊齊觀賞一眾身手極敏捷的運動員大開「外掛模式」挑戰遊戲。巿民更可參與「走鬼檔競速大賽之運吉閃電霹靂試煉」，成功運送指定數量的吉到終點，即可獲得一份小禮物。

年初三：百人游乾水麻雀挑戰賽



為應節年初三「赤口」，直接化爭拗為動力，來一場唇槍舌劍。利園區聯乘網上頻道 100 毛人氣節目《圍爐取暖》，先舉行節目之新年特備現場版，再來邀請 4 位主持 – 東方昇、專家 Dickson、利君牙及叻叻，為新春進行一場激烈討論！







至於自認是麻雀高手，可以參加首個街頭「百人游乾水麻雀挑戰賽」，參加者須每 20 分鐘與左邊另一枱玩家換位，承繼別人的牌面，直至完場。所有參賽者都可獲得香港特色手雕麻雀一隻，每節「最佳策略獎」可以獲得超過價值港幣$3,000 獎品，當中包括藍妹 BLUE GIRL X 呂爵安 EDAN LUI 限量「藍．爵系列」台灣麻雀套裝，另設特色獎包括「最佳服裝獎」、 「最佳牌品獎」 及「最佳陪跑獎」。

當日現場亦有不同以麻雀為主題的小遊戲，並有限定速成班，讓不諳麻雀或中文非母語人士亦可輕易上手此新年社交技能，更可即場獲得限定證書。

利園區新年購物禮遇，辦年貨兼取獎賞，由 2025 年 1 月 7 日至 2 月 2 日期間，在推廣期内消費滿指定金額，即有機會獲得利園區電子禮券及商戶禮券，總值超過港幣$12,000；中銀信用卡用戶更尊享額外高達港幣＄3,900 電子現金禮券 獎賞，連同基本獎賞超過港幣$16,000！









活動詳情：https://www.facebook.com/LeeGardensHK?locale=zh_HK