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27/01/2025

盧寵茂的醫療改革與公私營分流

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  • 李慕飛

    李慕飛

    李慕飛，資深政策研究及傳媒工作者，曾近距離觀察政府施政，用心研究政策得與失。

    但凡香港事，無論是與非，事事關心。

    港是港非

    本欄每周一更新

　　醫管局行政總裁高拔陞近日表示，將於任期7月底結束後離任。做了6年行政總裁，醫生及護士團體普遍對他有正面評價，筆者沒有異議，但總覺得他是醫管局史上最慘情的行政總裁。相信大家都明白，帶領前線醫護抗疫的3年，作為行政總裁面對壓力之大，實在不足為外人道，筆者仍記得當年他到立法會被議員「轟」到啞口無言、欲哭無淚的慘況。如今高拔陞能夠離開醫管局行政總裁過個「三煞位」，至少毋須再接手醫療改革這個新的燙手山芋！

 

醫管局行政總裁高拔陞將於7月底約滿後離任（醫管局fb圖片）

 

　　香港醫療屬世界一流水平，不但為病人提供優質的醫療服務，而且只是象徵性收費，結果有接近90%的人口依賴公營醫療，但香港醫生中有54%是私人執業，明顯香港公私營醫療極度失衡，直接導致求醫者需要長時間輪候，特別是非緊急的專科新症，個別極端例子須輪候超過100周，令市民叫苦連天。政府近年不斷嘗試在海外招聘合資格醫生或護士，在限定條件下加入醫管局工作，正是為了應對醫護人手不足的問題，但此舉未能徹底解除目前的困局，香港必須提出醫療改革。

 

　　香港已經歷多次醫療改革，但始終未有具體成效，今次由滿心壯志的醫衛局局長盧寵茂操刀，提出一系列明確的改革方案。他的方案層次及權責分明，據局長解釋，各個醫療機構須重新定位，首先衛生署要回歸疾病預防控制、促進健康的基本任務；其次醫管局負責弱勢社群、急症、危重及複雜病人等，將來有能力的市民將要負擔比弱勢社群更多的醫療費用；最後，私營的家庭醫生負責慢性病和偶發性的傷風感冒。事實上，從局長的構想中，公營醫療未來將要負責基層或弱勢社群的醫療服務，有較高能力的市民將會被引導去私營醫療，或以較高昂的費用使用公營服務。

 

據醫衛局局長盧寵茂的構想，公營醫療未來只負責基層或弱勢社群的醫療服務。（醫衛局fb圖片）

 

　　目前，局長的第一步就是推動基層醫療，在十八區設立地區康健中心或康健站，為市民提供預防疾病、慢性病管理、轉介及津貼市民到私營機構接受治療等，中心由外判的志願醫療機構負責，政府會提供資助，市民到中心作初步評估，可獲轉介區內的私營醫療機構，包括西醫、中醫、物理治療等診所，以較低廉價格接受醫療服務。目前，康健中心已推出慢性疾病共同治理先導計劃，資助高血壓或糖尿病新確診人士到私家診所求診。相信心水清的讀者，都明白政府是利用津貼的方法，逐步引領有能力的市民流向私營醫療體系中。

 

　　筆者認為，公私分流是正確方向，但政府並無解決醫療開支龐大的問題，畢竟政府資助有限，特別是危疾需要巨額醫療費，市民由原本享受近乎免費的醫療服務，變成要自付部分開支，相信落實時會有很大反彈。筆者認為，政府應重新研究推出由政府資助的大型醫療保險計劃，當年政府提出醫療融資方案，就是希望推出類似西方的公共甚至全民醫保計劃，由政府資助市民投保，特別是鼓勵青年人終身投保，並成立高風險池，資助長期病患者持續受保，同時要求私營醫院設立透明度高的醫療套餐，從而將投保的市民分流到私營醫院中。可惜，政府最終撤回資助市民投保的方案，反而推出和私營醫保計劃相似的自願醫保計劃，當然無法達到分流的目的。今次盧寵茂的醫療改革，先引領病人分流，但如何解決醫療費用誰負責的問題，仍然需要進一步研究。

 

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