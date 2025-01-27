廢除SAB 121：比特幣的巨大勝利

在複雜的會計世界中，很少有變化能像SAB 121 (Staff Accounting Bulletin 121)對比特幣和數字資產那樣，對一個新興行業產生深遠的影響。2024年1月24日，SAB 121的廢除標誌著加密貨幣行業的一個關鍵時刻，消除了阻礙創新和機構採用的重要障礙。讓我們來解析為甚麼這一變化如此重要，以及它對比特幣和傳統金融業未來的意義。

理解傳統的托管安排

要理解SAB 121廢除的重要性，首先需要了解傳統的托管安排是如何運作的。

當托管人（如銀行）代表客戶持有資產時，這些資產被視為表外項目。何解？因為托管人並不擁有這些資產--客戶才是資產的所有者。

托管人的角色僅限於作為客戶的代理人或受托人。其財務報表僅反映：

1) 從托管服務中賺取的費用作為收入。

2) 與未結算交易相關的任何直接負債或應收款項。



例子：

如果美國銀行(BAC)為其客戶持有100億美元的股票，並每年從托管服務中獲得5000萬美元的收入，其資產負債表不會受到影響。這100億美元屬於客戶，而不是銀行。美國銀行僅在損益表中報告5000萬美元的收入。

這種設置是合理的。托管人不應該用他們並不實際擁有的資產和負債來誇大其財務報表--這會歪曲公司的財務健康狀況並扭曲關鍵指標。

(Shutterstock)

甚麼是SAB 121？

SAB 121由美國證券交易委員會(SEC)於2022年推出，針對提供加密貨幣托管服務的公司實施了一項不尋常的會計規則。它要求這些公司將客戶持有的比特幣同時確認為：



1) 資產：反映代表客戶持有的比特幣的價值。

2) 負債：代表保護這些所持資產的義務。

該規則通過增加大量抵消性資產和負債，人為地誇大了資產負債表，導致財務指標失真，歪曲了公司真實的財務健康狀況。

扭曲債務與權益比率(D/E)

SAB 121導致了誤導性的債務與權益比率(D/E)，使公司看起來比實際更具風險。

例子：

⚫ 在SAB 121之前：Coinbase擁有120億美元的資產和80億美元的負債:

D/E = 80億美元/40億美元 = 2.0（即每1美元權益對應2美元債務）。

⚫ 在SAB 121之後：如果Coinbase持有15億美元的比特幣資產，其負債將增加到95億美元→

D/E = 95億美元 / 40億美元 = 2.38。

更高的D/E比率表明財務風險增加，儘管這是由於會計變化而非實際負債或曝險的增加。

為甚麼SAB 121不公平？

傳統的託管機構--無論是持有股票、債券還是黃金--都從未受到過此類規則的約束。SAB 121專門針對比特幣和其他數位資產進行懲罰性處理，製造了不必要的恐懼和複雜性。

它傳遞了一個令人不寒而慄的訊息：「如果你想在數字資產領域創新，就要準備好接受懲罰。」這阻礙了銀行和傳統金融機構(TradFi)接受比特幣，不是因為技術障礙，而是因為監管的不確定性和失真的財務報告。

為甚麼廢除SAB 121是遊戲規則改變者

廢除SAB 121是比特幣、加密貨幣託管機構和金融創新的巨大勝利。原因如下：



1. 公平競爭環境

該廢除承認了比特幣應該得到與黃金或股票等傳統金融工具相同的會計待遇。這傳遞了一個強烈的訊息：數字資產是合法的，且值得尊重。

2. 為傳統金融機構打開大門

銀行和機構託管比特幣的最大障礙不是技術，而是監管的不確定性。隨著SAB 121的廢除，銀行現在可以探索比特幣託管，而不必擔心失真的財務報表或誤導性指標。

3. 彌合新舊之間的差距

此次廢除SAB 121是比特幣融入傳統金融體系的一步。銀行現在更有能力提供比特幣託管服務，促進比特幣支持的貸款，甚至將比特幣納入財務管理策略。隨著時間的推移，比特幣可能會融入全球金融的結構中。

4. 主流合法性：

銀行愈來愈多地採用比特幣，將提高比特幣作為合法金融資產的認可度，並加速其被企業和個人採用。

銀行再抵押比特幣的風險

SAB121的廢除並非全無風險。它使傳統銀行能夠將其部分準備金應用於比特幣託管。習慣再抵押（使用儲戶資金進行貸款和交易）的銀行，可能會以類似的方式對待比特幣，儘管比特幣的供應量是固定的。如果沒有監管保障，準備金擠兌或市場急劇下滑可能會暴露系統性漏洞，導致儲戶無法收回資產。與中央銀行可以介入的法幣體系不同，比特幣的供應有限意味著沒有安全網，這使得抵押不足的託管尤其危險。

最近的FTX、BlockFi和Genesis等崩盤，凸顯了加密貨幣領域抵押不足和高風險借貸行為的後果。這些機構過度杠桿化比特幣存款，導致災難性的失敗，並在流動性危機來襲時困住儲戶的資金。為了防止類似的結果，銀行必須採用透明的、超額抵押的託管做法。這樣做可以確保比特幣的完整性，保護儲戶，並避免將去中心化資產變成傳統金融的另一種負債。

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結論

SAB 121的廢除不僅是會計上的變化，更是比特幣在全球金融體系中角色的轉捩點。透過廢除一項不公平且具破壞性的規則，監管機構為比特幣與傳統金融共存打開了大門，為更廣泛的採用和整合鋪平了道路。

比特幣進入傳統金融核心的旅程才剛開始，SAB 121的廢除有力地提醒我們，即使遇到阻力，創新最終將獲勝。