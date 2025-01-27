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27/01/2025

衝擊價值投資的回報結果

#財識兼收 #順勢投資 #價值投資 #理財智慧
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  • 止凡

    止凡

    草根出身，普通打工仔，並非金融財經界人士，閒時在個人網誌分享有關價值投資及財務自由相關知識，不談投資貼士，不追逐市場，網誌瀏覽量數以百萬計。曾舉辦投資工作坊，接受多個媒體邀請作訪問、講座等，現為財經雜誌專欄作家，曾出版多本財經著作。

    財識兼收

    本欄逢周一更新

　　前篇文章提到三種投資法（見連結），包括狗股投資法、博反彈投資法及順勢投資法。由於順勢投資法的回報結果頗驚人，8年有接近廿倍回報，而這樣的投資方法與價值投資又沾不上邊，實在帶來不少思維衝擊。何解價值投資的合理回報不及按趨勢投資的回報呢？

 

　　先要了解一下這個順勢投資法有好回報的重點，其中一個主因是選擇升幅最高的股票，這代表了市場篩選的結果。市場內充滿聰明錢與聰明人，現今的交易系統亦相當有效，資金把市場認為有價值的股票推升。加上，近年被熱捧的股票的確有盈利支持，較少像從前泡沫時期般亂炒一通。

 

　　順勢投資法之所以可行，另一個原因是宏觀因素。自從2008年金融海嘯以來，全球大印銀紙，大量資金追逐資產。資產被市場熱捧，其價格可以大升，並維持好一段時間。這情況與2000年科網泡沫不同，當年dot com泡沫一年內爆破，不可能產生一個能持續十年八載的投資方法。投資者需注意這個資金相關的宏觀因素，若資金環境出現根本性變化，回報結果將會大不同。

 

 根據過去8年S&P500數據，順勢投資跑贏價值投資。(Shutterstock)

 

　　還有，在同樣的投資年期內，一些個股升幅驚人，包括NVDA上升170倍、TSLA上升28倍、META上升6倍。由於這些股票久不久會出現在順勢投資法篩選結果內，它們歷年又升幅驚人，對該投資法的整體回報幫助不少。試想一下，若投資年期內遇不到這些爆升個股，甚至乎於大熊市或經濟大蕭條的環境之中，結果未必如此厲害。

 

　　行使價值投資多年，深明它有不少中心思想，包括講求安全邊際、價格與價值、風險控制等。價值投資產生自上世紀30年代，正值經濟大蕭條，當時的確滿街便宜貨。今天環境之下，市場很多資金，周圍「水浸」，令大部分資產價格水漲船高，交易系統完善，資訊又充足透明，相對較難行使價值投資，多年來巴菲特的現金儲備都處於歷史新高，情況可想而知。

 

　　小弟檢視順勢投資法的回報是基於過去8年，未來如何？此投資方法的重覆性十分關鍵。先問幾個問題，例如何解揀選S&P500？過去8年環境如何？回報升幅的模式為何？篩選結果有否爆升的怪股？若要執行操作，哪些地方要注意？由於篇幅所限，另外拍片分享這些分析，有興趣不妨重溫影片（見連結）。

 

　　最後分享一位網友留言：

 

　　「今次這個結果，我覺得幾有趣，但對一般投資者（尤其新手），其實際價值不大。我從來不相信世上有一套『合埋眼都贏』的投資方法，即使是月供S&P500，背後所需要的知識與心理質素，其實要求比想象中高好多。如果完全沒有下苦功亦能贏錢，多是運氣成分居多。無論如何，投資真的要靠自己下苦功，祝大家好運。」

 

　　我簡化了這則留言，覺得幾有意思，亦提醒各位投資有風險，共勉之。

 

相關連結：

【結果驚人的投資方法】

https://www.patreon.com/posts/jie-guo-jing-ren-120383364

 

【「順勢投資法」 深入研究 進一步跟進】

https://www.patreon.com/posts/shun-shi-tou-zi-120389059

 

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