乙巳蛇年趨吉五招（有片）

來到乙巳蛇年，先恭祝讀者身壯力健、萬事如意！每年歲初，人人都喜聽趨吉之道，要買些風水寶物，例如魚缸、水晶、貔貅等。風水寶物不是不好，但要破費，不妨考慮不用大破慳囊的趨吉之道。例如今年蛇年立春八字缺金，因白色為金，可穿白色衣服補金；也可穿黃色衣服，因土為黃色，土可生金。

另外，筆者提出蛇年有五招可以趨吉，不用花錢。第一招是不要亂發脾氣。此招是借用藏傳佛教的輪迴圖，此圖被巨大而有著猙獰面孔的魔鬼閻羅法王四掌支撑，象徵把整個世界控制在掌中的無明。輪迴圖在最內圈的輪心，畫有雞、蛇、豬，分別代表貪、瞋、癡三毒，而蛇則象徵瞋心。

藏傳佛教輪迴圖的最內一圈，畫有雞、蛇、豬，分別代表貪、瞋、癡。（網上圖片）

有人說香港人的瞋心很重，社會充滿暴戾之氣。所謂瞋，其內容包括不滿意、憤怒、怨恨等，呈現在外表上，則是憤怒表情或動作，所以蛇年最好不要亂發脾氣。而且瞋心也會讓人失去理智，無法控制情緒，結果消化系統、血液循環系統、內分泌都失調，對身心健康的妨礙很大。

第二招是蛇年不要講是講非。這個教訓，源自《聖經．創世記第三章》，蛇對夏娃說：「神豈是真說不許你們吃園中所有樹上的果子嗎？」又說：「你們不一定死；因為神知道，你們吃的日子眼睛就明亮了，你們便如神能知道善惡。」這便是亂講是非，結果蛇被懲罰了，也連累夏娃和亞當受罰。可見蛇年說是非，會惹事生非，小則爆家庭糾紛，大則惹上官非。

蛇誘使夏娃吃禁果，最終自己連同夏娃也受罰。(Shutterstock)

第三招是戒急，要慢功出細貨。雖說蛇年是驛馬年，有利旅遊，但驛馬也會橫衝直撞，所以蛇年不要太急太躁。蛇年太急躁，容易失去智慧。何況根據西方傳說，蛇本會走路，因引誘夏娃而被耶和華懲罰，只可用肚皮走路。無獨有偶，據中國神話，蛇本有四腳，因過於狡猾而被天帝斬去四腳給青蛙。所以蛇年少吃田雞腿，因為等於吃蛇腳，蛇會發怒。

第四招是遠離負能量，親近正能量。乙巳蛇年紫微斗數命盤的四化星之一，有太陰化忌，此星充滿負能量，而且藏於暗角，若是無緣無故失業、失戀或降職，便是太陰化忌在暗中發揮作用。對治之法，是與正能量為伍，信基督教的時常祈禱，信天主教的毋忘做彌撒，信佛教的則多聽佛學講座。若是沒有信仰，也應早睡早起，多曬太陽。

不想受到太陰化忌的負能量影響，可通過信仰獲取正能量對治。(Shutterstock)

第五招是做事要有始有終，首尾相顧。此種趨吉，與蛇有關，來自《雜譬喻經》：「昔有一蛇，頭尾自諍，頭語尾曰：我應大。尾語頭曰：我應大。頭曰：我有耳能聽，有目能視，有口能食，行時在前，故應大。汝無此術。尾曰：我使汝去，故得去，若我不去，則汝不得去。以身繞木三匝，三日不已，求食不得，飢餓垂死。頭語尾曰：汝放我，聽汝為大。尾聞其言，即時放之。後語尾曰：聽汝前行。尾在前行，未數步，墮大深坑而死。」

但究竟有沒有能首尾相顧之蛇？有的，據《孫子兵法．九地篇》：「故善用兵者，譬如率然；率然者，常山之蛇也，擊其首，則尾至，擊其尾，則首至，擊其中，則首尾俱至。」傳說中，常山之蛇名率然，能首尾相顧，是否暗示蛇年趨吉，處事不要三分鐘熱度，切忌虎頭蛇尾？