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27/01/2025

農曆新年好去處2025｜嘉道理農場賞梅花、鐘花櫻桃，免費蛇年藝術展

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Text: Eunice Chow Photo: 嘉道理農場暨植物園FB

　　每年農曆新年前後的日子都是賞吊鐘花、梅花及鐘花櫻桃的好時機，一片粉紅色充滿氣慶，更是一眾愛花之人或攝影發燒友的好去處！早前，嘉道理農場暨植物園公佈了梅花及鐘花櫻桃的開花指數已達50%，大家有冇興趣於新春假期去賞花打卡，同時參觀現正舉辦《靈蛇有靠山：人予自然的和諧》藝術及教育展？

 

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農曆新年好去處2025︱嘉道理農場睇球蟒及開蛇箱示範，六大主題展區免費玩及蛇王道具展

 

　　1月24日嘉道理農場暨植物園於官方社交平台，公佈了梅花及鐘花櫻桃的開花指數，兩種花已達50%開花指數，一眾愛花之人或攝影發燒友，記得留意最新開花情況前往打卡！打算新春前往的朋友要注意！園區於農曆新年年初一及年初二（1月29-30日）休園，大家切勿摸門釘！

 

 

開放時間特別通告

▸ 年初一及年初二（1月29-30日）休園

▸ 年初三（1月31日）起照常開放

▸ 開放時間：星期一至日早上9時30分至下午5時正

 

梅花

 

　　嘉道理農場暨植物園有白梅及淺粉紅的梅花，園方曾於官方社交平台公布攝於1月10日的相片，相中白梅，而最新公布的梅花開花指數達50%，亦附上淺粉紅色梅花綻放的相片，相信大家到訪時可一次見到兩種梅花。

 

 

梅花開花指數 50%

地點：胡挺生先生紀念亭附近

 

 

鐘花櫻桃

 

　　一月至二月是欣賞櫻桃花盛開的最佳時節。大家可前往胡挺生先生紀念亭附近欣賞。胡挺生先生為第一位幫助創立本園現今外貌的經理，紀念亭屹立於山脊上，四周長滿松樹與鐘花櫻桃。

 

 

鐘花櫻桃開花指數 50%

地點：胡挺生先生紀念亭附近

 

吊鐘花

 

　　至於吊鐘花，園方曾於官方社交平台公布攝於1月10日的相片，相中吊鐘花仍含苞待放，截稿前亦未見公佈最新的開花指數，大家要密切留意了！

 

 

　　參考園方網頁，有興趣欣賞吊鐘花的朋友，可於官網了解吊鐘路的路線。據知，這條小徑以山頂小屋作為起點，帶領遊客攀上觀音山崎嶇的斜坡，農曆新年前後，你可於沿途欣賞到多棵深受遊人歡迎的中國新年花 - 吊鐘花，這亦是此路徑得名之由來。

 

吊鐘花開花指數 （1月27日止尚未公佈）

地點：吊鐘路

參考建議步行路線https://www.kfbg.org/tc/attractions/Enkianthus-Walk

 

　　大家賞花之外，亦可留意嘉道理農場暨植物園現正舉辦《靈蛇有靠山：人予自然的和諧》藝術及教育展覽，展覽設有六大主題展區，適合親子同樂，同時增進對蛇的認識，迎接蛇年。

 

 

展覽詳情：https://s.kfbg.org/snake-tc

 

嘉道理農場暨植物園

開放時間：星期一至日早上9時30分至下午5時正（最後入場時間為下午4時），1 月28日至1 月30日為新春休園日子。

地點：新界大埔林錦公路嘉道理農場暨植物園

入場費︰一般參觀12 至 59 歲 $50、4 至 11 歲  (2024年7月15日至9月30日期間免費入場)    $25、60歲或以上長者或合資格殘疾人士 $20(星期一至日及公眾假期收費)、4歲以下免費

查詢︰2483 7200

https://www.kfbg.org/tc/

 

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