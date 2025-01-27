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27/01/2025

2025新春金多寶｜大年初五六合彩攪珠 玄學家羅雲龍教你著鮮色衫催旺運，最易中獎方位及投注站揭曉

#打工仔 #橫財 #羅雲龍 #馬會 #新春金多寶 #玄學家 #六合彩
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Text: wong lin lin rachel

　　2025年新春金多寶即將揭曉！農曆新年的發財機會，馬會為送龍迎蛇，會有高達2.28億的新春大賞，當中六合彩新春金多寶獎金，就估計高達1.88億元，並將會在2月2日大年初五攪珠。而在玄學上，究竟可以點樣催旺中獎運氣？現由羅雲龍玄學家指點一下。

 

 

　　馬會日前公布，歷來最大型新春金多寶估計頭獎1.88億港元，將於2月2日（星期日）攪珠，特設1.5億港元金多寶，若以10港元一注獨中，估計頭獎基金高達1.88億港元，是史上最高的頭獎彩金，亦是歷來最大規模的新春金多寶。

 

 玄學家羅雲龍師傅

　　而新春金多寶獎券，已於25日六合彩攪珠後開始發售，截止售票時間是2月2日（年初五）晚上9時15分，為方便巿民，馬會特別安排場外投注站會提早於年初五當日早上10時開始服務。

 

 

　　大眾巿民都會試試自己運氣，打算在新年發個新年財，玄學家羅雲龍師傅就教Etnet讀者買六合彩催旺運勢的小貼士，他說：「最準確嘅方法，當然係要睇返個人嘅八字啦！不過，喺一般嚟講，著得鮮艷啲、啲衫光鮮啲，去買六合彩勝算都會比較大嘅。」

 

 

　　不時聽到有人話某一區的投注站買六合彩會特別易中獎，羅雲龍師傅就教：「⁠今年適宜去東北區買六合彩，如果見到投注站開東北門，而且嗰個投注站出邊有掘地之類嘅修路工程，呢間投注站派錢嘅機會就會大增。」至於香港的東北區，就是粉嶺、上水一帶，羅雲龍師傅表示這一帶屬破財位。

風水命理並非精密科學，資訊僅供參考，祝大家好運。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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