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28/01/2025

蛇年十二生肖運勢：屬蛇犯太歲忌水，屬鼠運勢最佳，屬狗及屬虎有弄璋之喜？教你犯太歲化解方法

#蔣匡文 #犯太歲 #2025運程 #蛇年 #十二生肖運程 #蛇年運程 #玄學 #懶人包 #十二生肖 #風水
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　　由著名建築師及術數師蔣匡文主持的「風水蔣知識」，以理論+數據和大家探討最貼身玄學話題。蛇年伊始，大家都好關心十二生肖運程如何，事業、健康、家宅及桃花運勢，今集蔣匡文博士跟大家講解十二生肖運勢，犯本命太歲的蛇仔蛇女可以點化解。綜觀十二生肖，屬鼠運勢最佳，有龍德、紫微、玉堂吉星相照，而上年運程一般的屬狗及屬龍朋友，蛇年會有一番新景象。屬馬多桃花運但要小心，睇片了解其他生肖詳情。蔣博士溫馨提示，因為蛇年病符入中，大家要小心身體，祝大家身體健康，萬事勝意，蛇年吉祥。即聽蔣匡文博士詳細解說！

 

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＊玄學非精密科學，內容只供參考。

 

 

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