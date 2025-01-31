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31/01/2025

OPPO Reno13 Pro 5G 售價4千：旗艦級質素、AI修圖、水中相機模式

#數碼潮物 #手機 #Oppo #智能手機 #Gadget #Reno13 Pro 5G #Android 15
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  • 徐帥

    徐帥

    自98年起撰寫PDA應用文章，亦曾協助創立相關用戶協會。目前以自由撰稿人身份，為香港多本雜誌及網站撰寫智能手機應用文章，並定期推出多本智能手機應用書籍，分享智能手機平台的實用資訊。

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　　OPPO最新推出的Reno13 Pro 5G定位為「輕旗艦」，有卓越的性能與吸引的外觀。手機最大特色是擁有AI Livephoto、AI 修圖大師和「水中相機模式」等功能，無論日常使用或拍攝都勝任有餘。

 

 

　　Reno13 Pro 5G備有紫、灰兩色機身，邊框用上航太級金屬，而機背就以一體成型玻璃製成，配合蝶影紋理設計好看得來又有舒適手感。手機本身通過IP68和IP69級別的防塵防水認證，加上神盾耐用結構與海綿仿生緩震技術，為手機內部每一個零件提供全面保護，而熒幕也用上Gorilla Glass 7i玻璃保護。

 

Reno13 Pro 5G熒幕左上角設有5,000萬像素自拍鏡頭。

 

熒幕提供指紋解鎖功能。

 

Reno13 Pro 5G熒幕左上角設有以一體成型玻璃製成，配合蝶影紋理設計好看得來又有舒適手感。

 

Reno13 Pro 5G採用三主攝鏡頭設計，配有廣角、超廣角和潛望式長焦鏡頭。

 

　　Reno13 Pro 5G用上MediaTek Dimensity 8350八核處理器，內置12GB記億體和512GB儲存，安兔兔測試獲得超過117萬分，效能有一流表現。手機配備1.5K解像度6.83吋的2.5D AMOLED熒幕，擁有93.8%屏佔比之餘，亦支援120Hz刷新率及通過HDR10+認證。此外，手機內置5,800mAh電池，支援 80W SUPERVOOC超級閃充，官方稱49分鐘便能為手機充滿電。

 

音量鍵及電源鍵設在機身右側。

 

Reno13 Pro 5G機頂設有紅外線埠，可用來當全能遙控使用。

 

機底設有USB Type-C介面，支援80W快速充電。

 

Reno13 Pro 5G支援雙SIM卡，但未設有記憶卡插槽。

 

　　Reno13 Pro 5G採用三主攝鏡頭設計，配有5,000 萬像素廣角、800萬像素超廣角和5,000 萬像素潛望式長焦鏡頭，其中廣角及長焦鏡頭均支援OIS光學防震，提供3.5倍光學及最多120倍數碼變焦。手機主打功能之一AI Livephoto ，可把拍攝的相片或影片直接分享至iPhone；而「水中相機模式」則方便在進行水上活動時仍可繼續拍攝。

 

Reno13 Pro 5G 的相機介面與其他OPPO手機相同。

 

保留了「與iPhone互傳」功能，可將手機內的相片、影片、文件等檔案傳送至iPhone。

 

Reno13 Pro 5G保留了一系列AI功能，如AI技術來提升解像度、AI消除反光及AI消除等AI相片後製功能。

 

Reno13 Pro 5G用上MediaTek Dimensity 8350八核處理器，安兔兔測試獲得超過117萬分，效能有一流表現。

 

論相片質素 ，Reno13 Pro 5G比得上一眾旗艦手機。

 

　　與OPPO較早前推出的Find X8 Pro一樣，Reno13 Pro 5G保留了一系列AI功能，如AI技術來提升解像度、AI消除反光及AI消除等AI相片後製功能。同時，AI文章摘要、AI筆記助理及文件翻譯等亦完全保留，亦內置了AI LinkBoost 2.0提升網絡接收。

 

總結

 

　　筆者認為以「輕旗艦」來形容Reno13 Pro 5G是極之合理，主因手機擁有旗艦型號Find X8 Pro的使用體驗，但定價相對便宜，適合預算不高而又想使用OPPO手機的人士。

 

作業系統：Android 15

處理器：MediaTek Dimensity 8350 3.35GHz八核

記憶體：12GB RAM / 512GB ROM

顯示屏：1,272 × 2,800像素，6.83吋多點觸控AMOLED

制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / WCDMA Band 1/2/4/5/6/8/19  / FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66 / TDD-LTE Band 34/38/39/40/41 / 5G NR n1/2/3/5/7/8/12/20/26/28/38/40/41/66/77/78

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax / Bluetooth 5.4

鏡頭：5,000萬像素（前置） / 5,000 萬像素廣角 + 800萬像素超廣角 + 5,000 萬像素潛望式長焦（主鏡頭）

其他：GPS/Glonass/Beidou/Galileo/QZSS / NFC / 屏下指紋感應器

電池：內置5,800mAh

體積：162.73 x 76.55 x 7.55毫米

重量：195克

售價：$4,199

查詢：OPPO 3896 7699

 

同場加映

Momax新系列智能手錶

 

　　Momax推出全新「1-Wear智能手錶」系列，分别有1-Wear+、1-Wear（圓型）和1-Wear三款。手錶支援不同的健康監測功能，可監測心率、心率變異性 (HRV) 和血氧飽和度 (SpO2)，同時也支援「壓力監測」功能，更內置AI分析用家的睡眠模式。「1-Wear智能手錶」系列內置超過100種運動模式，對應iOS及Android作業系統，具備IP68防水級别，1-Wear+更支援3ATM防水。

 

查詢：Momax

電話：2402 3186

定價：$299 (1-Wear) / $499（1-Wear圓型） / $699 (1-Wear+)

 

 

 

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