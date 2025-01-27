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27/01/2025

農曆新年好去處2025| Megabox聯乘mofusand貓咪：17呎高招財貓、9大打卡位及免費賀年電話貼圖

#九龍灣 #打卡 #農曆新年好去處2025 #MegaBox #mofusand #著數優惠 #hotDeals #貓
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Text: wong lin lin rachel

　　日本人氣療癒系貓咪 mofusand 近年深受歡迎，樣子可愛老少咸宜，今個新春九龍灣MegaBox 與mofusand合作，由即日起至 2025 年 2 月 16 日期間，在 MegaBox 5 樓中庭推出「MegaBox x mofusand 福貓花見駅」，過一日充滿東瀛味道的新年。

 

　　日本插畫家「ぢゅの」以可愛又獨具特色的 mofusand 換上不同款式造型，於 MegaBox 迎接蛇年。在 5 樓中庭設置 10 大喜慶打卡位，打造至萌的場景。當中包括三大互動祈願裝置包括：「福貓金幣許願池」及「DIY 幸福御守」，沿途亦可以到「福貓號列車」欣賞花海美景。場內亦有多個打卡位，包括有 18 呎高「福貓花見車站」、 17 呎高「巨型千萬両 mofusand」、「花漾櫻の小橋」及「招財黃金花田」等。

 

打咭位 1： 巨型千萬両 mofusand

 

 

　　全港首個 17 呎高的巨型千萬両 mofusand 特設置於 MegaBox 5樓戶外，這個巨型裝置當然是最佳打卡位，夜晚間更會亮燈，另有一番景色。

 

打咭位 2 至 4 福貓花見車站、 DIY 幸福御守、 和服造型 mofusand

 

 

　　逾18呎高「福貓花見車站」伴隨象徵迎接春天到來的櫻花季， 車站頂部特設有巨型 mofusand；而車站內 則有穿著和服之 mofusand。 市民在拍照之餘，更可到旁邊的裝置，設計專屬獨有的「DIY 幸福御守」，選取 8 款不同造型的 mofusand 再配以 8 款心水的開運御守，下載到手機後，讓今個新春「喵」來運到！

 

打咭位 5 至 7： 福貓號列車、 mofusand 貓咪駕駛列車、 與 mofusand 貓咪們共賞 花海美景

 

 

　　車站旁停泊著「福貓號列車」，有 mofusand 貓咪列車車長歡迎你，牠穿上整齊的制服站在列車廂內，乘客登上列車後，可欣賞到車外的春季花海美景，包含櫻花、油菜花田及繡球花海。 車箱內擺放大吉大利造型的 mofusand，十分好意頭。

 

打咭位 7 至 9： 花漾櫻の小橋、 福貓金幣許願池、 招財黃金花田

 

 

　　走到「花漾櫻の小橋」上，會即時被櫻花及燈海的浪漫氣氛包圍，在小橋上，握著櫻花、穿上祭典服飾的小 mofusand 亦是不能錯過的合照對象。而在花漾櫻の小橋旁，設有「福貓金幣許願池」，只需掃瞄現場的二維碼，還可以自製福貓金幣，投進許願池祈求祝福。在小橋的另一邊是 種滿一片金黃色的「招財黃金花田」，伴以盛放的櫻花樹，呈現有如一 幅靜恬安逸的圖畫。

 

打咭位 10： 元氣滿滿賀年限定 WhatsApp 貼圖

 

 

　　（二）「MegaBox x mofusand 福貓花見駅」新春限定禮品換領 MegaBox 將 1 月推出 MegaBox x mofusand 利是萬用袋，數量有限，換完即止。

 

 

活動日期：即日起至2025216

MegaBox地址：九龍九龍灣宏照道 38 號企業廣場 5 期

商場開放時間：10:00am-10:00pm

 

免費穿梭巴士往返九龍灣港鐵站

 

　　免費專車穿梭MegaBox與九龍灣港鐵站（A出口，的士站旁上車），服務時間為每日早上9時正至晚上11時59分（由九龍灣港鐵站開出之最後一班穿梭巴士時間為晚上11時39分，由MegaBox開出之最後一班穿梭巴士時間為晚上11時59分），班次為約每10至15分鐘一班。穿梭巴士服務、班次及路線如有任何更改，恕不另行通知。

 

 

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