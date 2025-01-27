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27/01/2025

農曆新年好去處2025︱啟德零售館新春食買玩︰UNIQLO × GU首間聯乘店，人氣芋圓甜品及米芝蓮推介拉麵

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Text: Eunice Chow Photo: 零售館、相關商戶 fb

　　全港最大運動遊樂新地標啟德零售館去年12 月試業，不斷有新商戶及餐廳進駐，新春再訪商場有新驚喜！新一年要豐衣足食甜甜蜜蜜，必去全港首間聯乘姊妹店UNIQLO × GU，餐廳亦有更多新選擇包括名苑酒家、米芝蓮推介的麵鮮醬油房周月、本地人氣芋圓專門店陳茶館，即日起指定信用卡持卡人可尊享每日最高$1,140 購物回饋，讓新春更添喜慶！

 

 

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啟德零售館試業：70萬平方呎！超音鼠遊樂場、美食廣場、40條球道保齡球中心及運動品牌，附開業優惠與交通指南

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　　啟德零售館館1的 UNIQLO × GU，是全港首間聯乘姊妹店，啟德零售館店限定「懷舊九龍城」主題成人及童裝UTme! T恤，而GU更會於啟德零售館店率先發售開播30周年的《新世紀福音戰士》聯乘系列商品！兩大品牌在新春期間亦推出多項驚喜禮遇！

 

重視本地設計的The Common Ground

 

 

開運美食

 

　　啟德零售館四處雲集各地風味佳餚，是一家大小新春聚會、團年飯及開年飯的首選熱點。名苑酒家特別推出精心打造的「十全十美開運宴」，以饗客人豐盛圓滿的賀年饗宴。餐單包括主打特色鮑魚龍蝦宴、四人餐及八人餐。不想食中菜的話，推介剛於1月18日開幕、連續11年榮獲米芝蓮推介的「麵鮮醬油房 周月」啟德分店推出的限定新品如「山椒油．麵」及「蕃茄雞湯麵」。

 

（圖片來源︰麵鮮醬油房 周月）

 

（圖片來源︰麵鮮醬油房 周月）

 

　　飯後甜品怎能少？本地人氣芋圓專門店陳茶館帶來多款獨家甜品，新春推薦必食「開心果雪燕芋圓西米露」、「大滿貫仙草」及「黑芝麻豆乳大滿貫」，留意店舖初六啟市！

 

本地人氣芋圓專門店陳茶館

 

Go Nuts有多款特色意粉、漢堡、薄餅等多種西餐品項，火山熔岩芝士及芝士溶岩牛肉漢堡配薯條為啟德分店限定

 

全新品牌KAMO以北京填鴨入饌，結合和洋料理打造創新fusion料理。招牌菜「KAMO 北京烤鴨卷全日早餐」及創意料理「KAMO 京式烤鴨漢堡」

 

合家歡玩樂熱點

 

　　啟德零售館館2的大型運動遊樂設施及商戶，包括逾四萬平方呎並設有40 條世界級保齡球道的保齡球中心 Top Bowl，還有大人小朋友都可以放電的 JOYPOLIS SPORTS HONG KONG，於忍者道場、首度亮相香港的超音鼠競技場、未來運動館一決高下。玩樂過後更可到位於四樓、結合創意與多元魅力的主題餐廳及酒吧Hungry Tiger Hidden Dragon，細嚐美食並感受主場館的壯麗觀景。

 

設有40 條世界級保齡球道的保齡球中心 Top Bowl

 

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啟德零售館2 G樓中庭將舉辦期間限定的「AEON新春賀歲食品展」，零售館更有桃花樹打卡區及新春限定樹燈海。

 

啟德零售館2 G樓中庭將舉辦期間限定的「AEON新春賀歲食品展」，零售館更有桃花樹打卡區及新春限定樹燈海。

 

消費獎賞著數

 

　　即日至2025年4月30日期間，滙豐 Visa 信用卡持卡人於指定商戶消費滿指定金額，即可輕鬆賺取現金券及購物優惠券，享受多重專屬獎賞。消費金額越高，獎賞越豐厚，每日最高可賺取 HK$1,140 購物回饋*，讓您在新春期間暢享購物樂趣，開啟嶄新的美好一年！

 

 

啟德零售館

地點︰啟德啟德體育園啟德零售館

交通方法：乘坐港鐵屯馬線至啟德站D出口，沿著啟德車站廣場步行，見到啟德體藝館logo再向前行，見到有蓋「啟德體育大道」及啟德零售館1左轉向上行，即可抵達啟德零售館2

https://www.kaitaksportspark.com.hk/landing

 

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

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