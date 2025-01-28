  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    輕鬆護老
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
市場最熱點
陶冬天下政政經經快樂退休一本萬利我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道Bitcoin必學
關鍵字：退休 人民幣 通脹 年金 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 看透樓市 退休錦囊

28/01/2025

hot talk 1點鐘｜七師傅分析本港蛇年運程新一年樓價有望止跌嗎？｜贈送財位貼士

#hot talk 1點鐘 #玄學 #蛇年 #蛇年運程 #恒指 #港股 #七仙羽 #地產股 #虛擬貨幣 #金融 #黃金 #2025運程
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

嘉賓：堪輿學家　七仙羽師傅

 

　　堪輿學家七仙羽(「七師傅」)今集將會由玄學角度入手，為大家分析本港今年經濟前景。樓市亦是香港人關注的焦點之一，2024年樓價累計跌逾6%至8年低位，新一年樓價有望止跌回穩嗎？另外，七師傅亦會講解蛇年各個生肖有何注意事項，幫大家趨吉避凶！當然少不得財位貼士！

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/e-cPCCgvFpE?feature=shared

 

►把時間軸拉到01:37開始 — 節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 ─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】高拔陞指醫管局將採購內地醫療儀器配合政府節流，你是否支持？► 立即投票

我要回應
更多市場最熱點文章

你可能感興趣

#hot talk 1點鐘 #玄學 #蛇年 #蛇年運程 #恒指 #港股 #七仙羽 #地產股 #虛擬貨幣 #金融 #黃金 #2025運程
更多財智文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

軟實力造福天下，翼中美共賀新春

28/01/2025 14:45

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，銀行高息搶存，富邦1個月4.88...

26/01/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk