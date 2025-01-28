打麻雀｜玄學家麥玲玲親解迷思：著紅底褲特別旺、三圈未開齋點應付、新春金多寶穿搭指南

很多人都會趁著農曆新年，約三五知己一起打麻雀發新年財。新年流流打麻雀有較多禁忌，會跟習俗來催旺麻雀枱上的「手風」。另外亦有不少人會買新春金多寶發橫財夢。麥玲玲師傅指點Etnet讀者，打麻雀以及買六合彩的一些小貼士，趁新年試試自己運氣。

很多迷信的麻雀友，特別喜歡在新年的時候笑稱穿上紅色底褲，紅噹噹夠晒旺增加財運，手風更順摸多幾隻靚牌，麥玲玲師傅表示：「中國人會覺得紅色是搶眼，至於穿紅色底褲打麻雀係咪旺啲？其實無論你著喺表面或底都會有幫助，除非你命格係火非常旺，就唔太適合著紅色嘅話，就千祈唔好試。」

至於在麻雀枱上，打三圈仍未能起糊，可以怎麼辦？麥玲玲師傅提醒大家此時切忌心急：「呢個時候，最重要是氣定神閒，檢查一下自己坐嘅位置，有時候打麻雀，要講運氣同攻略，如果啱啱好後面對正係窗口，或者係通道，當然會差啲，坐嘅椅子唔夠高又會差啲。遇到咁嘅時候，我哋試下移動或換張椅子。」

電影《嚦咕嚦咕新年財》（截圖）

麥玲玲師傅表示，打麻雀時，自己坐的位置旁邊如果是零食桌，可以在青龍位置放高一點點，亦可以改變手風運勢。若果移動物件沒幫助時，就有另一方法：「咁就試下起身去洗手間，最主要郁來郁去，轉換磁場。」

另外，大家通常會買六合彩發橫財，原來根據自己出生的季節，配以特別顏色的衣著都會幫助提升運勢，麥玲玲師傅表示：「其實係睇個人嘅，如果你係春天出世，我覺得米色、白色會比較適合；如果你夏天出生，反而藍色或波浪紋會好啲；秋天出生，就應該著間條衣服或綠色就較適合，冬天出生就好似我咁樣，用多啲紅色。」

麥玲玲師傅更指，買六合彩有另一個秘訣：「未必係自己著乜嘢衫，應該係揀一間投注站，你覺得會派錢多啲嘅，通常投注站前面正在整路，又或者投注站門口係斜路，都代表派錢嘅機會高啲。」大家不妨可以試試，今個新春金多寶，最高有1.88億港元彩金，大家把握機會喇！