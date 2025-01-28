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28/01/2025

農曆新年好去處｜初一至初五玩樂提案：熊貓煙花、商場打卡、啟德及西沙GOPARK新地標食買玩

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Text: Eunice Chow Photo: 相關機構

　　新一年，祝大家蛇年好運，身體健康，心想事成！年初一至初五五天連續假期，大家諗好去邊慶祝新春佳節感受濃厚節日氣氛，或跟親朋好友相聚未？大家不妨參考以下初一至初五的玩樂好去處，新一年行大運！

 

【年初一】黃大仙祠上頭注香，尖沙咀新春匯演

 

　　旅遊發展局（旅發局）將於大年初一晚舉辦「國泰新春國際匯演之夜」，屆時將有9部花車及多支表演隊伍呈獻精湛表演。有興趣現場欣賞感受新春喜慶的朋友，不妨同遊尖沙咀商場新春打卡。至於善信例必去黃大仙祠上頭注香，年廿九晚黃大仙祠通宵開放，未能親身到場之善信，亦可透過網上平台觀看現場直播。

 

 

黃大仙祠上頭注香

日期：2025年1月28日（年廿九晚）

入園時間：晚上9時起（黃大仙祠於除夕日間如常早上7:30開放至下午4:30關園，並於晚上9:00再度開放，子夜後通宵開放讓善信上香。）

https://www.facebook.com/wongtaisintemple?locale=zh_HK

 

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【年初二】煙花匯演睇熊貓圖案，黃大仙祠免費拜太歲

 

　　年初二農曆新年煙花匯演由文化體育及旅遊局統籌，主題為「金蛇迎春慶豐年」，賀歲煙花的重頭戲之一是六個可愛的熊貓頭，代表國家送贈香港的一對大熊貓安安、可可在港定居的盈盈、樂樂和一對新生龍鳳胎一家團聚溫馨快樂！

 

 

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　　沙田車公廟亦是善信新春熱門參拜祈福之地，年初一開始，廟內派發「財神卡」及「太歲卡」，善信亦可即日至2月１6日，郵寄連同貼有郵票回郵信封寄至華人廟宇委員會，註明索取財神卡及太歲卡。

 

 

詳情：https://www.facebook.com/share/19ktApPAXX/

華人廟宇委員會轄下廟宇 2025年農曆新年期間特別開放時間

 

　　另外，黃大仙祠「太歲元辰殿」年初二中午12時起開放，生肖凡屬蛇、豬、虎、猴嘅善信，正月期間（30/1-27/2）可以免費進入「太歲元辰殿」內拜太歲！

 

 

太歲元辰殿新春開放時間

年廿九及正月初一（28-29／1）｜暫停開放

正月初二（30／1）｜中午12:00 至 下午5:00

正月初三至十五（31／1-12／2）｜上午8:00 至 下午5:00

正月初四至整個正月期間（13／2-27／2）｜上午8:00 至 下午4:30

生肖凡屬蛇、豬、虎、猴之善信，入場須出示有效身份證明文件供職員核對。

https://www.facebook.com/wongtaisintemple?locale=zh_HK

 

下一頁： 年初三至五玩樂好去處

 

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