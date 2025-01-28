  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    輕鬆護老
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
政經范局
FOCUS政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話葉劉的地球儀易經看世界娛樂情報港是港非英倫歲月
關鍵字：立法會 美國大選 香港經濟發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港聞娛樂 聚焦神州

28/01/2025

軟實力造福天下，翼中美共賀新春

#政經范局 #國際動態 #大國博弈 #中美關係 #TikTok #小紅書 #春節 #DeepSeek #英偉達 #AI #特朗普 #芯片
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 范強

    范強

    范強，資深新聞工作者。90年代任駐英國記者，專職採訪香港政權交接新聞。回港後長年從事國際、兩岸新聞的報道和時事分析。

    政經范局

　　2025年的春節別具意義，不僅因為聯合國教科文組織去年底將之列為非物質文化遺產，還因為中美兩國網民將史無前例地共慶這個中國最為重要的佳節。

 

　　美國前總統拜登在執政尾聲完成了對TikTok的封殺行動，不料卻捅了馬蜂窩，引發了冷戰以來聞所未聞的美國軟實力破防事件——數以百萬計美國網民自稱為「TikTok難民」，「潤」到了中國的小紅書。

 

數以百萬計美國「TikTok難民」「逃難」到小紅書 (Shutterstock)

 

　　這還不止，在中國即將進入春節假期之時，一場DeepSeek人工智能(AI)旋風直搗華爾街，導致以英偉達為首的美國芯片業和AI概念股插水式崩盤。從去年開始，AI熱潮就成了美國股市維持升勢的主要動力，但也一直有市場人士警告，美股過分依賴七大科技巨企支撐，一旦她們崩盤，整個華爾街帝國都可能發生塌方。

 

中美合作可解決一切問題

 

　　簡言之，在蛇年到來之際，重回白宫的特朗普管治班子，及其幕後金主、謀士、深層政府都應該意識到，無論是從軟、硬兩手出發，美國都再難憑「實力地位」，在短期內擊潰中國。

 

　　事實上，在特朗普贏得總統選舉後，輿論普遍擔憂他上台後中美關係將進一步惡化，但從目前情況看，他的對華政策即使是走向強硬，也存在一個漸進的談判和交易過程。用特朗普自己的話來說，就是他也認為中美如果合作的話，可以解決世界上一切問題，並為世界帶來和平。

 

　　因此在這個春節，DeepSeek的橫空出世縱然壯觀，但筆者反倒更期待中美兩國網民在小紅書上，破天荒攜手同慶新春，寄望這場民間交流給兩國關係帶來出乎意料的重要影響。基於中國的社交平台成了這次兩國網民共慶佳節的主場，它如何向美國公眾展示中國的節慶文化，及其內在的哲學與信仰，將影響到整個美國社會對中國軟實力的理解。

 

臨近春節，橫空出世的DeepSeek掀起AI巨浪，重重地衝擊華爾街。(Shutterstock)

 

美國公眾一睹中國軟實力

 

　　對於美國公眾來說，他們將有機會暫時脫離「天選之國」的自我認知，在小紅書體驗一個農耕古老文明的節慶智慧——這個文明的每一個成員自幼都會加入一個社會化進程，學習收斂小我，追求以和為貴的吉祥狀態。因此在大年初一這天，即使是存有怨懟之人窄路相逢，彼此也懂得暫時換上笑容，以免流年不利。

 

　　對於當前陷入嚴重社會、政治對立，並在國際間不斷製造矛盾和衝突的美國來說，中國的節慶文化也許能說明其他文明也有堪為借鑑之處，而不是如亨廷頓所言，文明之間只有衝突。

 

中國的節慶文化追求以和為貴，值得在國際間不斷製造衝突的美國借鑑。(AP)

 

　　另一邊廂，隨著美國政府近年極限打壓中國，對華處處抹黑與封殺，也已激起了中國民間對美國的強烈不滿。所幸美國網民湧到中國社交網，讓中國公眾看到了美國普羅大眾的樸實善良。在美國公眾一睹中國文化之時，也輪到中國思索自身的軟實力為世界帶來甚麼？在廿一世紀全球面對「人類共同體」與「美國優先」兩種思潮的拼碰之下，中國的軟實力自應展示出如新春佳節般，普天同慶的和諧與歡樂。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

《說說心理話》青少年自殺率上升，如何分辨求助訊號？社工分享陪伴的重要性► 即睇

我要回應
更多政經范局文章

你可能感興趣

#政經范局 #國際動態 #大國博弈 #中美關係 #TikTok #小紅書 #春節 #DeepSeek #英偉達 #AI #特朗普 #芯片
更多世事政情文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

軟實力造福天下，翼中美共賀新春

28/01/2025 14:45

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，銀行高息搶存，富邦1個月4.88...

26/01/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk