軟實力造福天下，翼中美共賀新春

2025年的春節別具意義，不僅因為聯合國教科文組織去年底將之列為非物質文化遺產，還因為中美兩國網民將史無前例地共慶這個中國最為重要的佳節。

美國前總統拜登在執政尾聲完成了對TikTok的封殺行動，不料卻捅了馬蜂窩，引發了冷戰以來聞所未聞的美國軟實力破防事件——數以百萬計美國網民自稱為「TikTok難民」，「潤」到了中國的小紅書。

數以百萬計美國「TikTok難民」「逃難」到小紅書 (Shutterstock)

這還不止，在中國即將進入春節假期之時，一場DeepSeek人工智能(AI)旋風直搗華爾街，導致以英偉達為首的美國芯片業和AI概念股插水式崩盤。從去年開始，AI熱潮就成了美國股市維持升勢的主要動力，但也一直有市場人士警告，美股過分依賴七大科技巨企支撐，一旦她們崩盤，整個華爾街帝國都可能發生塌方。

中美合作可解決一切問題

簡言之，在蛇年到來之際，重回白宫的特朗普管治班子，及其幕後金主、謀士、深層政府都應該意識到，無論是從軟、硬兩手出發，美國都再難憑「實力地位」，在短期內擊潰中國。

事實上，在特朗普贏得總統選舉後，輿論普遍擔憂他上台後中美關係將進一步惡化，但從目前情況看，他的對華政策即使是走向強硬，也存在一個漸進的談判和交易過程。用特朗普自己的話來說，就是他也認為中美如果合作的話，可以解決世界上一切問題，並為世界帶來和平。

因此在這個春節，DeepSeek的橫空出世縱然壯觀，但筆者反倒更期待中美兩國網民在小紅書上，破天荒攜手同慶新春，寄望這場民間交流給兩國關係帶來出乎意料的重要影響。基於中國的社交平台成了這次兩國網民共慶佳節的主場，它如何向美國公眾展示中國的節慶文化，及其內在的哲學與信仰，將影響到整個美國社會對中國軟實力的理解。

臨近春節，橫空出世的DeepSeek掀起AI巨浪，重重地衝擊華爾街。(Shutterstock)

美國公眾一睹中國軟實力

對於美國公眾來說，他們將有機會暫時脫離「天選之國」的自我認知，在小紅書體驗一個農耕古老文明的節慶智慧——這個文明的每一個成員自幼都會加入一個社會化進程，學習收斂小我，追求以和為貴的吉祥狀態。因此在大年初一這天，即使是存有怨懟之人窄路相逢，彼此也懂得暫時換上笑容，以免流年不利。

對於當前陷入嚴重社會、政治對立，並在國際間不斷製造矛盾和衝突的美國來說，中國的節慶文化也許能說明其他文明也有堪為借鑑之處，而不是如亨廷頓所言，文明之間只有衝突。

中國的節慶文化追求以和為貴，值得在國際間不斷製造衝突的美國借鑑。(AP)

另一邊廂，隨著美國政府近年極限打壓中國，對華處處抹黑與封殺，也已激起了中國民間對美國的強烈不滿。所幸美國網民湧到中國社交網，讓中國公眾看到了美國普羅大眾的樸實善良。在美國公眾一睹中國文化之時，也輪到中國思索自身的軟實力為世界帶來甚麼？在廿一世紀全球面對「人類共同體」與「美國優先」兩種思潮的拼碰之下，中國的軟實力自應展示出如新春佳節般，普天同慶的和諧與歡樂。