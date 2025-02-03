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關鍵字：立法會 美國大選 香港經濟發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港聞娛樂 聚焦神州

03/02/2025

蛇年新形勢新期望　

#港聞娛樂 #港是港非 #香港經濟發展 #政情 #財政赤字 #外匯基金 #李家超
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  • 李慕飛

    李慕飛

    李慕飛，資深政策研究及傳媒工作者，曾近距離觀察政府施政，用心研究政策得與失。

    但凡香港事，無論是與非，事事關心。

    港是港非

    本欄每周一更新

　　新年伊始，萬象更新，筆者祝大家新年快樂、萬事勝意！

 

　　世界政壇風起雲湧，特朗普再次當選美國總統，隨時掀起世界貿易戰，香港處身地緣政治的夾縫中，無法獨善其身，特區政府必須及早作出準備，以應對波譎雲詭的國際新格局。

 

　　目前，香港經濟猶如大病初癒，經過疫情重創後，雖然已經基本復元，但身子仍然虛弱，抗疫用了數以千億元儲備，但疫情過後政府收入不似預期。財政司司長陳茂波早已預告，本財政年度財赤達千億，遠高於早前的預期，令到社會惶恐不安。香港經常性收入少於經常性開支，確實令人擔憂，政府必須想辦法開源節流，減省不必要的公共開支，但香港的處境並非有些議員所形容，去到危危乎的地步。

 

外匯基金去年為香港賺逾2000億元 (Shutterstock)

 

　　了解香港財政架構的人都知道，縱使入不敷支的情況不可以任由持續下去，但香港財政仍然穩固，因為有雄厚的外匯基金，去年投資為香港賺了超過2000億元。用常人都了解的說法，即一個家庭有一個負責管理日常收入及支出的儲蓄戶口，今年收支有1000億元的赤字，但該家庭另外有一個支持家庭長遠發展的投資戶口，今年投資賺了2000億元，雖然規定不能隨意動用戶口的本金，但戶口的資金是家庭百分百的資產，到底該家庭的財政是否已經到了危危乎的地步？

 

　　外匯基金是在港英年代成立，目的是支持聯繫匯率，當然是為香港好，在外國或其他地區較少有類似的制度，以現代的公共理財概念，無疑是相當穩健（或保守）的理財方法，現時行之有效，當然不需要改變，而香港人應該知道，香港財政有雄厚後盾！所以，筆者認為，香港今年確實要節省開支，趁機削減原本就不必要或屬於浪費的公共開支，但應使則使，不應該為慳而慳，對於長遠發展的投資，應該堅持推進，否則機會來臨時，香港只會失諸交臂。同時，社會未到必要的時候都不應提倡公務員減薪，否則一定引發社會大眾減薪潮，到時人人減薪，難免推香港跌落通縮的陷阱，屆時復元會更加困難。

 

特首李家超近日頻頻落區，展現親和力。（李家超fb圖片）

 

　　最後，筆者想談談特首李家超，過年前他頻頻落區，與市民交談甚歡。筆者一直建議，政治人物必須落區接觸市民，感受市民的喜樂或憤怒，自然會以民心為我心，同時更容易得到市民愛戴。李家超雖然出身紀律部隊，性格也比較嚴肅，但與市民交流時亦具備強大親和力，甚至比以前的特首過之而無不及，所以筆者期望特首應該利用此天賦能力，多些落區團結香港市民。

 

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