  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    大國博弈
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
小薯茶水間
職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識我做Marketing銷售達人飛凡年輕夢職場女王英倫出走日記裳色．惜裳
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

03/02/2025

《破地獄》加長版上映日期揭曉！過年後啟動後期製作及電檢，清明節上畫帶來滿滿氣氛？

#打工仔 #清明節 #影視娛樂 #許冠文 #衛詩雅 #黃子華 #加長版 #4月 #陳茂賢 #破地獄 #朱柏康
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: wong lin lin rachel

　　香港電影《破‧地獄》由黃子華、許冠文、衛詩雅和朱栢康主演、陳茂賢執導，上映了85日，仍然大受歡迎，在農曆新年期間，打破傳統禁忌繼續播映，票房不斷上升。而一直有傳電影加長版會趁賀歲檔期推出，不過陳茂賢導演透露最新進展，電影開始做後期兼且準備往電檢，有望4月初上映。

 

 

　　《破‧地獄》自11月上映以來，票房破了不少紀錄，而且更打破農曆新年禁忌，於新年期間照常在戲院播映，而且繼續有觀眾入場支持，電影公司亦宣布《破‧地獄》港澳票房衝破1億6千萬。

 

 

　　連日來，電影都有舉行謝票活動，許冠文和即將結婚的衛詩雅，父女新年期間重逢，馬不停蹄去戲院答謝觀眾。通常遇到最多的一個問題，便是何時會推出加長版本？其實電影過了農曆新年將會進行後期製作。

 

 

　　陳茂賢接受傳媒訪問時透露，已正在趕工，過年後開始做電影加長版後期製作，之後再要送往有關部門進行電檢，由於電檢需時，約要花3星期左右，連同其他的工作程序，陳茂賢終於有一個日子公告：「應該都要等到4月初先、可能清明節時間上映。」若清明節真的能如期上映，想必倍添氣氛，到時大家要「留番拜山先講」。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

我要回應
更多小薯茶水間文章

你可能感興趣

#打工仔 #清明節 #影視娛樂 #許冠文 #衛詩雅 #黃子華 #加長版 #4月 #陳茂賢 #破地獄 #朱柏康
更多職場文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

高息定存 | 華僑銀行推新春港元定存優惠，88天或188天享...

03/02/2025 17:17

貨幣攻略

軟實力造福天下，翼中美共賀新春

28/01/2025 14:45

大國博弈

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk