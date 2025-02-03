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03/02/2025

香港飛西藏拉薩航線2月19日開通！來回機票只需¥1,310！每星期兩對航班

#西藏 #布達拉宮 #西藏航空 #拉薩 #納木錯 #青藏高原 #新航線 #travel news #去旅行
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Text: Katty Wu

　　應該不少人都將西藏加入旅遊bucket list之中，即將踏入春季，或者可以開始計劃一下行程！雖然香港暫時未有直飛西藏的航班，但由2月19日起，西藏航空將會開通由香港到西藏拉薩的航線（中途停成都），價錢只是¥1,310起！

 


西藏航空將會由2月19日起開通香港至西藏拉薩的航線。（圖片來源：Wikipedia）

 

　　西藏航空由2月19日起，逢星期三及星期日，每星期將會有兩對航班來往香港至拉薩貢嘎國際機場。香港出發的TV9702航班，起飛時間為下午3時45分，途中會於成都天府機場作短暫停留，抵達拉薩為晚上11時30分。回程TV9701航班起飛時間為上午8時10分，於下午2時35分抵達香港，同樣要在成都作短暫停留。來回票價最平為¥1,310，連稅¥1,843。

 


布達拉宮是所有旅客去西藏必到的地方。（圖片來源：Unsplash）

 


來回票價最平為¥1,310，連稅¥1,843。（圖片來源：西藏航空官網截圖）

 


青藏高原的納木錯風景優美，遊西藏非去不可！（圖片來源：Unsplash）

 

西藏航空

網址：www.tibetairlines.com.cn

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