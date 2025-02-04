KK星期二｜新能源車企公布1月份交付數字｜DeepSeek風潮未炒完？｜中芯創歷史高位 有貨食胡未？

嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

內地新能源車企公布了1月份的交付銷售數字，當中小鵬(09868)以約3萬部車輛交付，領先另外兩間造車新勢力，數據如何解讀？另外，DeepSeek相關股仍有炒作，繼騰訊(00700)旗下騰訊雲及華為雲後，阿里(09988)旗下阿里雲及百度(09888)的百度智能雲，亦宣布上線DeepSeek大模型，這股熱潮仍可炒？抑或小心跟車太貼？中芯(00981)周二(4日)創歷史高位，有貨食胡未？

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