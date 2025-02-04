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04/02/2025

情人節著數優惠：美麗華Yamm自助午餐$88，六折情人節自助晚餐及$138點心二人餐，刺參鵝掌套餐買一送一！

#著數優惠 #Mira eShop #套餐 #FoodNews #Hot Deals #美麗華 #飲食 #情人節 #自助餐
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Text: Eunice Chow Photo: 美麗華集團

　　Mark定日子搶呀！美麗華集團網上商店Mira eShop將於2月10日至2月27日期間推出「蛇年開運賞」，不少中西食府推出限定$88元或「買一送一」優惠，或以著數價歎MiraSpa水療體驗。此外，你可以六折優惠買The Mira Hong Kong餐飲券「買港幣3,000元享港幣5,000元」，還有震撼折上折優惠：期間限定消費滿$2,388元再減 $138！

 

　　Mira eShop「蛇年開運賞」共四大優惠，除特別指明外，餐飲套餐均已包含加一服務費及茶芥。Mira eShop現接受多種付款方式，包括AlipayHK（支付寶香港）、WeChat Pay（微信支付）、BoC Pay、PayMe、Visa、MasterCard、JCB及美國運通。

 

優惠一 星期一至五上午11時限量震撼優惠

 

　　Mira eShop將於2025年2月10日至2月21日期間，逢星期一至五上午11時推出限量震撼優惠。顧客可以$88搶購當天的精選餐飲禮券。必搶產品包括於2月12日推出的「Yamm自助午餐」優惠，以震撼優惠價港幣88元品嚐時令海鮮及各式經典亞洲熱葷美饌，即睇以下精選期間限定優惠！

 

2月12日 $88 Yamm 自助午餐

 

　　真係抵抵抵！Yamm 自助午餐（星期一至五）原價港幣514.8元，現優惠價港幣88元。你可品嘗四款人氣亞洲午宴主題每週更新，配搭源源不絕供應的鮮甜海鮮及深受饕客歡迎的即席烹調區，盡情大快朵頤。

 

 

2月20日 $138 Yamm自助晚餐

 

　　放工食BUFFET 只需$138？冇錯，Yamm自助晚餐（星期一至四）原價港幣866.8元，現優惠價港幣 138元，記得網上搶購！食物不馬虎，二月限定珍饈海味自助饗宴，提供一系列頂級海鮮與矜貴粵菜，包括燕窩三文魚籽鮟康魚肝芭菲、鮮菜瑤柱鮑魚盅，及砂鍋海螺鮑魚扣花膠等。

 

 

2月5日、2月10日 $138翠亨邨點心二人餐

 

　　喜歡歎一盅兩件的朋友，必搶翠亨邨精選傳統點心二人餐（星期一至日）（原價港幣402.6元優惠價港幣138元），套餐包括：筍尖鮮蝦餃（2件）、百花釀魚肚（3件）、鮮竹牛肉球（3件）、海鮮脆脆腸粉及蜂蜜蛋散。留意，少量指定餐飲優惠提早2月5日可快閃搶購。

 

 

2月6日、2月13日 $138 COCO 精緻下午茶兩位用

 

　　甜品控留意，COCO 精緻下午茶兩位用原價港幣624.8元，現只需優惠價港幣138元即可歎限定甜蜜下午茶，包含多款由行政糕餅主廚Smita Grosse匠心巧製的甜點及點心，配上MCM獨家即磨咖啡，好滋味。留意，少量指定餐飲優惠提早2月6日可快閃搶購。

 

 

2月18日JAJA $88一人晚市套餐（星期一至四）

 

　　套餐包括新鮮意大利水牛芝士、車厘茄沙律、新鮮野菇清湯、燒焗素肉大蘑菇香橙蛋糕配朱古力慕絲及橙柳，原價港幣316.8元，優惠價港幣88元！

 

2月19日 $138 MiraSpa 一日通行證

 

　　除了飲食優惠，歎spa都有著數，MiraSpa 一日通行證及港幣300元水療禮券只需 $138（原價港幣800元），你可盡情在泳池暢泳或放鬆一整天，無限暢享MiraSpa的所有水療設施，包括健身房及漂浮水床等。

 

 

下一頁：更多優惠著數

 

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