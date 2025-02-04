  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    北上食買玩
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
小薯茶水間
職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識我做Marketing銷售達人飛凡年輕夢職場女王英倫出走日記裳色．惜裳
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

04/02/2025

賀歲片票房未如理想 ，比去年同期收入跌近4成 《臨時決鬥》暫時票房之冠 上映6日有800萬元

#打工仔 #馬國明 #張繼聰 #周秀娜 #胡子彤 #蔡卓妍 #臨時決鬥 #祥賭必贏 #麻雀女王追男仔 #古天樂 #王丹妮 #梁詠琪
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: wong lin lin rachel

　　今個農曆新年，港產賀歲片主要有《臨時決鬥》、《祥賭必贏》和《麻雀女王追男仔》，三套電影陣容鼎盛，不過都似乎未能吸引觀眾入戲院睇戲意欲。香港票房有限公司昨日（3日）公布了除夕至年初四的中西電影票房，相比去年同期收入下跌接近4成。當中，《臨時決鬥》票房已是最高，但都只有800萬元，以賀歲片而言成績絕對不理想。

 

 

　　截至昨日，香港票房有限公司公布，除夕至年初四總共5日，中西電影票房有3060萬元，相比去年同期票房收入，下跌了37.1%，而對比疫情前2019年的成績，更大跌59.3%。今年的賀歲片票房收入，被形容為「成績令人失望」。

 

　　在今年的賀歲檔期，由年廿九開始上映的首輪電影總共有三套，包括：《臨時決鬥》、《祥賭必贏》和《麻雀女王追男仔》，三套電影陣容鼎盛。《臨時決鬥》有古天樂、梁詠琪、古子彤、王丹妮和周秀娜等人演出、至於《祥賭必贏》由蔡卓妍和張繼聰主演，之後《麻雀女王追男仔》就由視帝馬國明和高海寧擔當演出。

 

 

　　電影陸續公布票房，只有《臨時決鬥》報喜，成為上映6日以來單日票房冠軍，現時約有800萬元票房。僅次於它有《祥賭必贏》接近有800萬元，之後排第三位是內地電影《封神第二部：戰火西岐》，約有418萬元。

 

 

　　香港票房有限公司上月公布了全年票房數字，雖然港產片的票房收入，比荷里活電影較高，但總票房收入不理想，已經倒退至2011年的水平。香港電影工作者總會會長田啟文，曾表示如果戲院結業潮今年持續，電影寒冬的雪球會繼續滾動下去。至於算是香港電影最大投資者之一的古天樂，宣傳賀歲片的時候也曾經透露，承認今年將縮減電影製作，甚至會縮減至頗恐怖的地步，而且還有機會全部要得到政府資助才能開戲，似乎大家都不敢胡亂投資開戲，開始收緊開支。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

我要回應
更多小薯茶水間文章

你可能感興趣

#打工仔 #馬國明 #張繼聰 #周秀娜 #胡子彤 #蔡卓妍 #臨時決鬥 #祥賭必贏 #麻雀女王追男仔 #古天樂 #王丹妮 #梁詠琪
更多職場文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

加關稅朝令夕改，特朗普舉棋未定

04/02/2025 11:13

大國博弈

高息定存 | 華僑銀行推新春港元定存優惠，88天或188天享...

03/02/2025 17:17

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk